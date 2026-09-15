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Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка

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Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка - фото 1
Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка - фото 2
Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка - фото 3
Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка - фото 4
Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка - фото 5
Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка - фото 6
Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка - фото 7
Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка - фото 8
Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Opus
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка - фото 1
  • Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка - фото 2
  • Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка - фото 3
  • Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка - фото 4
  • Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка - фото 5
  • Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка - фото 6
  • Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка - фото 7
  • Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка - фото 8
  • Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642417
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
4.03E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Opus
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка

Новый студийный альбом 2018 года гитариста Эл Ди Меолы. Эл Ди Меола - легендарный американский композитор и гитарист, работающий в жанре джазовой и классической музыки. В 1974 году он присоединился к джазовому коллективу Return to Forever, с которым проработал до 1976, его первый сольный альбом также вышел в 1976 году. За свою карьеру Эл поработал со множеством звезд джаза: Джоном Маклафлином, Жан-Луком Понти, Стэнли Кларком, Стивом Гаддом и многими другими.

Отзывы о товаре Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
4.03E+12
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Opus
Жанр
Jazz rock
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Новый студийный альбом 2018 года гитариста Эл Ди Меолы. Эл Ди Меола - легендарный американский композитор и гитарист, работающий в жанре джазовой и классической музыки. В 1974 году он присоединился к джазовому коллективу Return to Forever, с которым проработал до 1976, его первый сольный альбом также вышел в 1976 году. За свою карьеру Эл поработал со множеством звезд джаза: Джоном Маклафлином, Жан-Луком Понти, Стэнли Кларком, Стивом Гаддом и многими другими.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Al Di Meola - Opus (4029759125648) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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