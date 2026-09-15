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The Delfonics - The Delfonics (8719262009622) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Delfonics - The Delfonics (8719262009622) виниловая пластинка

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The Delfonics - The Delfonics (8719262009622) виниловая пластинка - фото 1
The Delfonics - The Delfonics (8719262009622) виниловая пластинка - фото 2
The Delfonics - The Delfonics (8719262009622) виниловая пластинка - фото 3
The Delfonics - The Delfonics (8719262009622) виниловая пластинка - фото 4
The Delfonics - The Delfonics (8719262009622) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • The Delfonics - The Delfonics (8719262009622) виниловая пластинка - фото 1
  • The Delfonics - The Delfonics (8719262009622) виниловая пластинка - фото 2
  • The Delfonics - The Delfonics (8719262009622) виниловая пластинка - фото 3
  • The Delfonics - The Delfonics (8719262009622) виниловая пластинка - фото 4
  • The Delfonics - The Delfonics (8719262009622) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642411
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Delfonics - The Delfonics (8719262009622) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Delfonics - The Delfonics (8719262009622) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир соула и нежных голосов с виниловой пластинкой The Delfonics / The Delfonics. Этот альбом представляет собой истинное произведение искусства соул-музыки, записанное легендарной группой Delfonics. Сочный звук винила и гармоничные мелодии создают атмосферу непревзойденной красоты и эмоций. В каждой песне можно почувствовать искренность исполнения и большую любовь к музыке.

Отзывы о товаре The Delfonics - The Delfonics (8719262009622) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Погрузитесь в мир соула и нежных голосов с виниловой пластинкой The Delfonics / The Delfonics. Этот альбом представляет собой истинное произведение искусства соул-музыки, записанное легендарной группой Delfonics. Сочный звук винила и гармоничные мелодии создают атмосферу непревзойденной красоты и эмоций. В каждой песне можно почувствовать искренность исполнения и большую любовь к музыке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Delfonics - The Delfonics (8719262009622) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3680 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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