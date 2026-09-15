Alice Cooper - Road (coloured) (4029759188452) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Alice Cooper - Road (coloured) (4029759188452) виниловая пластинка
Выбирайте виниловую пластинку Alice Cooper / Road (Blue Black Yellow Splatter, 45 RPM, Limited) (2LP) и окунитесь в уникальный мир звука и шоу-бизнеса Алиса Купера. Этот альбом - настоящая классика рок-музыки, которая привлекает внимание своим ярким и эксцентричным стилем. Alice Cooper, легендарный артист и шок-рок икона, предлагает вам незабываемое путешествие через бесконечные просторы рока. Альбом Road гарантирует вам адреналиновый взрыв энергии и неукротимую силу звука. Виниловая пластинка Alice Cooper / Road (Blue Black Yellow Splatter, 45 RPM, Limited) (2LP) имеет уникальный дизайн с синими, черными и желтыми разводами, которые символизируют атмосферу концертного выступления Алиса Купера. Это лимитированное издание, которое позволит вам стать обладателем чего-то по-настоящему особенного. Если вы ищете качественный звук, духовные подъемы и незабываемые эмоции, то приобретение виниловой пластинки Alice Cooper / Road (Blue Black Yellow Splatter, 45 RPM, Limited) (2LP) станет отличным выбором. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и погрузиться в мир истинной рок-музыки!
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
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