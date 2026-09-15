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Sheila Chandra - The Zen Kiss (coloured) (0884108012840) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sheila Chandra - The Zen Kiss (coloured) (0884108012840) виниловая пластинка

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Sheila Chandra - The Zen Kiss (coloured) (0884108012840) виниловая пластинка - фото 1
Sheila Chandra - The Zen Kiss (coloured) (0884108012840) виниловая пластинка - фото 2
Sheila Chandra - The Zen Kiss (coloured) (0884108012840) виниловая пластинка - фото 3
Sheila Chandra - The Zen Kiss (coloured) (0884108012840) виниловая пластинка - фото 4
Sheila Chandra - The Zen Kiss (coloured) (0884108012840) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sheila Chandra
Альбом (сингл)
The Zen Kiss
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Sheila Chandra - The Zen Kiss (coloured) (0884108012840) виниловая пластинка - фото 1
  • Sheila Chandra - The Zen Kiss (coloured) (0884108012840) виниловая пластинка - фото 2
  • Sheila Chandra - The Zen Kiss (coloured) (0884108012840) виниловая пластинка - фото 3
  • Sheila Chandra - The Zen Kiss (coloured) (0884108012840) виниловая пластинка - фото 4
  • Sheila Chandra - The Zen Kiss (coloured) (0884108012840) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642316
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sheila Chandra - The Zen Kiss (coloured) (0884108012840) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Real World Records
Barcode
[0884108012840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sheila Chandra
Альбом (сингл)
The Zen Kiss
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
La Saggesse (woman Im Calling You), Speaking In Tongues III, Waiting, Shehnai Song, Love Is A Killing Thing, Speaking In Tongues IV, Woman And Child, En Mireal Del Penal, A Sailors Life, Abbess Hildegard, Kafi Noir
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sheila Chandra - The Zen Kiss (coloured) (0884108012840) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: La Saggesse (woman Im Calling You), Speaking In Tongues III, Waiting, Shehnai Song, Love Is A Killing Thing, Speaking In Tongues IV, Woman And Child, En Mireal Del Penal, A Sailors Life, Abbess Hildegard, Kafi Noir

Отзывы о товаре Sheila Chandra - The Zen Kiss (coloured) (0884108012840) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Real World Records
Barcode
[0884108012840]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Sheila Chandra
Альбом (сингл)
The Zen Kiss
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
La Saggesse (woman Im Calling You), Speaking In Tongues III, Waiting, Shehnai Song, Love Is A Killing Thing, Speaking In Tongues IV, Woman And Child, En Mireal Del Penal, A Sailors Life, Abbess Hildegard, Kafi Noir
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: La Saggesse (woman Im Calling You), Speaking In Tongues III, Waiting, Shehnai Song, Love Is A Killing Thing, Speaking In Tongues IV, Woman And Child, En Mireal Del Penal, A Sailors Life, Abbess Hildegard, Kafi Noir
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sheila Chandra - The Zen Kiss (coloured) (0884108012840) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3440 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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