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Sheila Chandra - ABoneCroneDrone (0884108012871) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Sheila Chandra - ABoneCroneDrone (0884108012871) виниловая пластинка

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Sheila Chandra - ABoneCroneDrone (0884108012871) виниловая пластинка - фото 1
Sheila Chandra - ABoneCroneDrone (0884108012871) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sheila Chandra
Альбом (сингл)
ABoneCroneDrone
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Sheila Chandra - ABoneCroneDrone (0884108012871) виниловая пластинка - фото 1
  • Sheila Chandra - ABoneCroneDrone (0884108012871) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 642315
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Sheila Chandra - ABoneCroneDrone (0884108012871) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Real World Records
Barcode
[0884108012871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sheila Chandra
Альбом (сингл)
ABoneCroneDrone
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Sheila Chandra - ABoneCroneDrone (0884108012871) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Альбом на 1 диске.

Отзывы о товаре Sheila Chandra - ABoneCroneDrone (0884108012871) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Real World Records
Barcode
[0884108012871]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Sheila Chandra
Альбом (сингл)
ABoneCroneDrone
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Альбом на 1 диске.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Sheila Chandra - ABoneCroneDrone (0884108012871) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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