A Certain Ratio - 1982 (coloured) (5400863083656) виниловая пластинка
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Описание товара A Certain Ratio - 1982 (coloured) (5400863083656) виниловая пластинка
1982 - студийный альбом 2023 года британской пост-панк группы A Certain Ratio. Это одиннадцатый полноформатный релиз команды. Издание на оранжевом виниле.. A Certain Ratio - пост-панк группа, которая была образована в Манчестере, Англия, в 1977 году. В ее первоначальный состав входили Саймон Топпинг (вокал), Мартин Москроп (гитара, труба), Питер Террелл (гитара), Джез Керр (бас), Дональд Джонсон (ударные) и Марта Тилсон (вокал, перкуссия). Группа выпустила свой первый сингл, All Night Party, в 1979 году, а затем дебютный альбом, The Graveyard and the Ballroom, в 1980 году. Их ранняя музыка находилась под сильным влиянием панка, фанка и джаза и характеризовалась угловатыми гитарными рифами и танцевальными ритмами.. A Certain Ratio продолжали выпускать альбомы на протяжении 1980-х годов, включая To Each. (1981), Sextet (1982) и Id Like To See You Again (1982). В это время они также сотрудничали с другими исполнителями, включая Грейс Джонс, Talking Heads и Cabaret Voltaire. В 1990-х и 2000-х годах A Certain Ratio продолжали экспериментировать со своим звучанием, добавляя в него больше элементов электронной и танцевальной музыки. Они выпустили еще несколько альбомов, включая Up in Downsville (1992), Change the Station (1997) и Mind Made Up (2008). Несмотря на различные изменения состава за эти годы, A Certain Ratio остаются активными, продолжают гастролировать и выпускать новую музыку. Их влияние можно услышать в творчестве многих современных пост-панк и альтернативных групп.
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Теги товара: Цветной винил
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Теги товара: Цветной винил
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