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Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6" silver (DN15CN-8CXW03) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6" silver (DN15CN-8CXW03)

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Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6&quot; silver (DN15CN-8CXW03) - фото 1
Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6&quot; silver (DN15CN-8CXW03) - фото 2
Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6&quot; silver (DN15CN-8CXW03) - фото 3
Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6&quot; silver (DN15CN-8CXW03) - фото 4
Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6&quot; silver (DN15CN-8CXW03) - фото 5
Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6&quot; silver (DN15CN-8CXW03) - фото 6
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Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6&quot; silver (DN15CN-8CXW03) - фото 12
Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6&quot; silver (DN15CN-8CXW03) - фото 13
Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6&quot; silver (DN15CN-8CXW03) - фото 14
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
DIGMA EVE C5801
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
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  • Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6&quot; silver (DN15CN-8CXW03) - фото 9
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  • Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6&quot; silver (DN15CN-8CXW03) - фото 17
  • Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6&quot; silver (DN15CN-8CXW03) - фото 18
  • Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6&quot; silver (DN15CN-8CXW03) - фото 19
  • Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6&quot; silver (DN15CN-8CXW03) - фото 20
  • Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6&quot; silver (DN15CN-8CXW03) - фото 21
  • Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6&quot; silver (DN15CN-8CXW03) - фото 22
  • Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6&quot; silver (DN15CN-8CXW03) - фото 23
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 642028
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
DIGMA EVE C5801
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Celeron
Модель процессора
N4020
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
mini HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
5000 мА·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х30х10
Вес, кг.
2.31

Описание товара Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6" silver (DN15CN-8CXW03)

Описание товара Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6" silver (DN15CN-8CXW03) Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6", silver (DN15CN-8CXW03) Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков , Защита питания , Игровые аксессуары , Компьютерные комплектующие , Крепления , Ламинаторы , Моноблоки , Ноутбуки , Периферийные устройства и аксессуары , Принтеры и МФУ , Программное обеспечение , Расходные материалы , Серверное оборудование , Сетевое оборудование , Системные блоки и неттопы , Системы видеонаблюдения , Уничтожители бумаг , Чистящие средства для оргтехники , недорогие , маленькие , тонкие , 17 дюймов , до 30000 рублей , мощные , до 20000 рублей , с процессором Intel Core i7 , с сенсорным экраном , игровые до 40000 рублей , белые Теги товара: игровые , 15 дюймов , с большим экраном , для офиса , с SSD диском , 8 Гб оперативной памяти , для графических программ , для программирования , с экраном 1920х1080 , для студента программиста , Серебристые , 16 дюймов

Отзывы о товаре Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6" silver (DN15CN-8CXW03)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
DIGMA EVE C5801
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Celeron
Модель процессора
N4020
Частота процессора, ГГц
1.1
Количество ядер процессора
2
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
mini HDMI
Версия Bluetooth
v5.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
5000 мА·ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Описание товара Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6" silver (DN15CN-8CXW03) Ноутбук DIGMA EVE C5801 15.6", silver (DN15CN-8CXW03) Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков , Защита питания , Игровые аксессуары , Компьютерные комплектующие , Крепления , Ламинаторы , Моноблоки , Ноутбуки , Периферийные устройства и аксессуары , Принтеры и МФУ , Программное обеспечение , Расходные материалы , Серверное оборудование , Сетевое оборудование , Системные блоки и неттопы , Системы видеонаблюдения , Уничтожители бумаг , Чистящие средства для оргтехники , недорогие , маленькие , тонкие , 17 дюймов , до 30000 рублей , мощные , до 20000 рублей , с процессором Intel Core i7 , с сенсорным экраном , игровые до 40000 рублей , белые Теги товара: игровые , 15 дюймов , с большим экраном , для офиса , с SSD диском , 8 Гб оперативной памяти , для графических программ , для программирования , с экраном 1920х1080 , для студента программиста , Серебристые , 16 дюймов
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