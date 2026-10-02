Телевизор LG 75QNED756RA
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 640854
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.6х1.25х0.22
Вес, кг.
27
Описание товара Телевизор LG 75QNED756RA
75-дюймовый LED-телевизор LG 75QNED756RA имеет экран с диагональю, равной 189 см. Значительные физические размеры телевизионного приемника позволят вам с комфортом использовать его в помещении, имеющем значительную площадь. Поддерживается разрешение 4K UltraHD, 3840x2160. Углы обзора, равные 178° по горизонтали и по вертикали, позволят вам с комфортом пользоваться телевизором при нахождении в любой точке комнаты.
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75-дюймовый LED-телевизор LG 75QNED756RA имеет экран с диагональю, равной 189 см. Значительные физические размеры телевизионного приемника позволят вам с комфортом использовать его в помещении, имеющем значительную площадь. Поддерживается разрешение 4K UltraHD, 3840x2160. Углы обзора, равные 178° по горизонтали и по вертикали, позволят вам с комфортом пользоваться телевизором при нахождении в любой точке комнаты.
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
Смотрите также: TV-тюнеры, Аксессуары для теле, аудио, видео техники, Аудио, Hi-Fi техника, Виниловые пластинки, проигрыватели, аксессуары, Медиаплееры, Проекторы, экраны, аксессуары, Спутниковое и цифровое ТВ, Телевизоры, Polarline, BBK, Digma, Hyundai, Skyworth, StarWind, TCL, Недорогие, QLED, OLED, до 10000 руб
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