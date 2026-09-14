Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65" S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телевизор Haier DH1VWQD06RU 65" S6 QLED Frameless 4K Ultra HD серый
Телевизор Haier 65 Smart TV S6 серого цвета оснащен ОС Android TV и поддерживает Smart TV. Благодаря этому вы получите доступ к интерактивному телевидению: просмотр прошедших передач, перемотка, запись видео, выход в интернет через браузер или онлайн-платформы. Также здесь можно играть в игры, общаться в мессенджерах, управлять домашними приборами через систему Умный дом. Модель получила экран диагональю 65" с разрешением 4K UltraHD. Технологии HQLED и Dolby Vision IQ делают картинку яркой, контрастной и реалистичной при любом освещении. В телевизоре кадры сменяются с частотой 120 Гц. Это делает движение объектов в кадре плавными и естественными. Телевизор Haier 65 Smart TV S6 подключается к интернету через Wi-Fi и по проводному каналу LAN. К устройству можно подсоединить цифровую и спутниковую антенну, а также оборудование с аналоговым сигналом: игровые приставки, камеры. Выход S/PDIF нужен для установки саундбаров, ресиверов для домашнего кинотеатра. Через Bluetooth можно синхронизировать ТВ со смартфоном, планшетом. Модель оснащена аудиосистемой мощностью 27 Вт. Технологии Dolby Digital Decoding, Dolby Atmos и Simmulated Surround Sound создают эффект объемного 3D звучания. В этом случае вы слышите звуки с разных точек как в кинотеатре. Управлять функциями телевизора можно с пульта ДУ или через голосового помощника Google Assistant.
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