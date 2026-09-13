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Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43" 4K QLED черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43" 4K QLED черный

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Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43&quot; 4K QLED черный - фото 1
Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43&quot; 4K QLED черный - фото 2
Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43&quot; 4K QLED черный - фото 3
Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43&quot; 4K QLED черный - фото 4
Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43&quot; 4K QLED черный - фото 5
Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43&quot; 4K QLED черный - фото 6
Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43&quot; 4K QLED черный - фото 7
Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43&quot; 4K QLED черный - фото 8
Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43&quot; 4K QLED черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43&quot; 4K QLED черный - фото 1
  • Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43&quot; 4K QLED черный - фото 2
  • Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43&quot; 4K QLED черный - фото 3
  • Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43&quot; 4K QLED черный - фото 4
  • Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43&quot; 4K QLED черный - фото 5
  • Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43&quot; 4K QLED черный - фото 6
  • Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43&quot; 4K QLED черный - фото 7
  • Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43&quot; 4K QLED черный - фото 8
  • Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43&quot; 4K QLED черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721899
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
97х60х20
Вес, кг.
17.2

Описание товара Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43" 4K QLED черный

Samsung QE43LS03FAUXRU - это не просто телевизор, это стильный элемент интерьера. В режиме "Картина" он превращается в произведение искусства, отображая известные шедевры или ваши личные фотографии. Наслаждайтесь ярким и четким изображением в формате 4K UHD, а также интеллектуальными функциями Smart TV.

Отзывы о товаре Телевизор Samsung The Frame QE43LS03FAUXRU 43" 4K QLED черный




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Телевизор
Год выпуска
2025
Комплектация
телевизор, батарейки, винты, документация, настольная подставка, пульт ДУ, упаковка
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
43
Диагональ экрана, см
109
Технология экрана
QLED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
Tizen OS
Развернуть
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-S2
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
HDMI, USB Type-A, вход спутниковой антенны, антенный вход
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
200х200
Энергопотребление при работе, Вт
110
Страна производитель
Китай
Описание
Samsung QE43LS03FAUXRU - это не просто телевизор, это стильный элемент интерьера. В режиме "Картина" он превращается в произведение искусства, отображая известные шедевры или ваши личные фотографии. Наслаждайтесь ярким и четким изображением в формате 4K UHD, а также интеллектуальными функциями Smart TV.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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