Мышь Gigabyte AORUS M2 (GM-AORUS M2)
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Мышь Gigabyte AORUS M2 (GM-AORUS M2)
Мышь проводная Gigabyte AORUS M2 представлена в симметричном корпусе, который будет одинаково удобен для хвата любой рукой. Облегченная конструкция обеспечивает комфорт игре и новичкам, и профессионалам. В основе мыши лежит светодиодный сенсор PixArt PMW3327 с максимально поддерживаемым разрешением 6200 dpi. Благодаря переключателю чувствительности сенсора вы сможете регулировать этот показатель в пределах 200-6200 dpi, подстраивая манипулятор под специфику игры или работы. Gigabyte AORUS M2 использует 8 кнопок, среди которых боковые кнопки и программируемые клавиши. Именно на них можно настроить последовательность действий, чтобы вы могли экономить время и силы в игре. Особенность модели в подсветке RGB, которая может синхронизироваться с другими устройствами AORUS. Вы можете настроить цвет подсветки в диапазоне RGB, соответствующий вашему настроению. Кабель USB манипулятора длиной 1.8 м обеспечивает питание по шине и заключен в гибкую и прочную резиновую оплетку. Установленный ферритовый фильтр возле позолоченного коннектора нейтрализует помехи.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 750 руб.438 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody ES9 Plus черный
-
В наличииЦена 1 850 руб.463 руб. в СплитМышь A4Tech Bloody X5 Max черный
-
В наличииЦена 1 960 руб.490 руб. в СплитМышь A4Tech XL-750BK Black USB
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech G304 910-005295 белый
-
В наличииЦена 2 150 руб.538 руб. в СплитНабор мышь+коврик+гарнитура+клавиатура+колонка Defender MHP-127 ...
-
В наличииЦена 2 290 руб.573 руб. в СплитМышь Acer OMR405 (ZL.MCEEE.02V) черный
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитМышь Acer OMR401 ZL.MCECC.05D белый
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M705 черная (910-001964)
-
В наличииЦена 2 520 руб.630 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M720 Triathlon черная (910-004794)
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитМышь беспроводная Logitech M650 Signature Graphite (910-006390)
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитМышь Logitech Signature M650 L графит (910-006236)
-
В наличииЦена 2 710 руб.678 руб. в СплитМышь Logitech G502 HERO Corded Gaming Mouse USB Black 910-005471
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, A4Tech, Asus, Acer, Logitech, Игровые, С bluetooth, Для ноутбука, Вертикальные, Бесшумные игровые мыши, Для левшей, Белые
Отзывы о товаре Мышь Gigabyte AORUS M2 (GM-AORUS M2)