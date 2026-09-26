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Мышь Gigabyte AORUS M2 (GM-AORUS M2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мышь Gigabyte AORUS M2 (GM-AORUS M2)

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Мышь Gigabyte AORUS M2 (GM-AORUS M2) - фото 2
Мышь Gigabyte AORUS M2 (GM-AORUS M2) - фото 3
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
6200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
  • Мышь Gigabyte AORUS M2 (GM-AORUS M2) - фото 1
  • Мышь Gigabyte AORUS M2 (GM-AORUS M2) - фото 2
  • Мышь Gigabyte AORUS M2 (GM-AORUS M2) - фото 3
  • Мышь Gigabyte AORUS M2 (GM-AORUS M2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 640480
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мышь Gigabyte AORUS M2 (GM-AORUS M2)
1 750 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Gigabyte
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
6200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
63x36x117
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
43х34х21
Вес, кг.
6.64

Описание товара Мышь Gigabyte AORUS M2 (GM-AORUS M2)

Мышь проводная Gigabyte AORUS M2 представлена в симметричном корпусе, который будет одинаково удобен для хвата любой рукой. Облегченная конструкция обеспечивает комфорт игре и новичкам, и профессионалам. В основе мыши лежит светодиодный сенсор PixArt PMW3327 с максимально поддерживаемым разрешением 6200 dpi. Благодаря переключателю чувствительности сенсора вы сможете регулировать этот показатель в пределах 200-6200 dpi, подстраивая манипулятор под специфику игры или работы. Gigabyte AORUS M2 использует 8 кнопок, среди которых боковые кнопки и программируемые клавиши. Именно на них можно настроить последовательность действий, чтобы вы могли экономить время и силы в игре. Особенность модели в подсветке RGB, которая может синхронизироваться с другими устройствами AORUS. Вы можете настроить цвет подсветки в диапазоне RGB, соответствующий вашему настроению. Кабель USB манипулятора длиной 1.8 м обеспечивает питание по шине и заключен в гибкую и прочную резиновую оплетку. Установленный ферритовый фильтр возле позолоченного коннектора нейтрализует помехи.

Отзывы о товаре Мышь Gigabyte AORUS M2 (GM-AORUS M2)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Gigabyte
Тип товара
Мышь
Назначение
для ПК
Цвет
черный
Хват
для правой руки
Тип сенсора
светодиодный
Разрешение оптического сенсора, dpi
6200
Общее количество кнопок
8
Интерфейс подключения
USB Type-A
Длина провода, м
1.8
Источник питания мыши
по проводу
Габариты (ШxВxД), мм
63x36x117
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Мышь проводная Gigabyte AORUS M2 представлена в симметричном корпусе, который будет одинаково удобен для хвата любой рукой. Облегченная конструкция обеспечивает комфорт игре и новичкам, и профессионалам. В основе мыши лежит светодиодный сенсор PixArt PMW3327 с максимально поддерживаемым разрешением 6200 dpi. Благодаря переключателю чувствительности сенсора вы сможете регулировать этот показатель в пределах 200-6200 dpi, подстраивая манипулятор под специфику игры или работы. Gigabyte AORUS M2 использует 8 кнопок, среди которых боковые кнопки и программируемые клавиши. Именно на них можно настроить последовательность действий, чтобы вы могли экономить время и силы в игре. Особенность модели в подсветке RGB, которая может синхронизироваться с другими устройствами AORUS. Вы можете настроить цвет подсветки в диапазоне RGB, соответствующий вашему настроению. Кабель USB манипулятора длиной 1.8 м обеспечивает питание по шине и заключен в гибкую и прочную резиновую оплетку. Установленный ферритовый фильтр возле позолоченного коннектора нейтрализует помехи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мышь Gigabyte AORUS M2 (GM-AORUS M2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1750 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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