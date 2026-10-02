Видеокарта Matrox MURA-MPXSDIF 1GB GDDR
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Matrox MURA-MPXSDIF 1GB GDDR
Matrox MURA-MPXSDIF 1GB GDDR - профессиональная карта ввода/вывода для видеостен из серии Mura MPX, совмещающая SDI-входы и DVI-выходы для приёма вещательных сигналов и вывода их на многодисплейные конфигурации. Она ориентирована на телестудии, продакшн-центры и крупные инсталляции, где нужны SDI-источники и стабильная 24/7-работа.
Для каких задач
- Захват SDI-сигналов (камеры, плей-аут, микшеры) и вывод их на видеостену или набор мониторинговых дисплеев с возможностью масштабирования и комбинирования.
- Интеграция в вещательные и пост-продакшн-системы, где используются SDI-тракты и требуется аппаратно надёжное решение для видеостенных контроллеров.
- Корпоративные и промышленные видеостены, где важны поддержка нестандартных разрешений, гибкие раскладки и стабильная работа.
Входы, выходы и характеристики
- Типичная конфигурация MPXSDI/SDIF: два входа 3G-SDI и два цифровых выхода (через комплектные кабели к DVI), позволяющие одновременно захватывать и выводить несколько каналов.
- Плата оснащена 1 ГБ GDDR-памяти, работающей как общий буфер для подсистем захвата и вывода, с пропускной способностью порядка нескольких десятков Гбит/с.
- Поддерживаются разрешения до 1920?1200@60 Гц и выше, а также широкий набор стандартов SDI, включая 3G-SDI для 1080p60.
Архитектура Mura MPX и масштабирование
- Серия Mura MPX позволяет комбинировать различные карты ввода/вывода (DVI, SDI, аналог, IP) в одном контроллере, создавая гибридные видеостены.
- Платы подключаются по PCI Express x16 и могут работать совместно, распределяя нагрузку по нескольким модулям и обеспечивая большое число входов/выходов.
- Присутствует поддержка EDID-управления, кастомных разрешений и профилей отображения через ПО и API Matrox.
ПО, интеграция и эксплуатация
- Управление картой выполняется через фирменные инструменты Matrox и SDK, что облегчает интеграцию в готовые решения OEM и системных интеграторов.
- Предусмотрена поддержка распространённых ОС, используемых в видеостенных контроллерах, и сценариев непрерывной эксплуатации.
- Карта ориентирована на установку в промышленные/серверные корпуса с хорошей вентиляцией, её тепловыделение ниже, чем у игровых GPU, но рассчитано на постоянную нагрузку.
Важно знать перед покупкой
- Устройство не предназначено для рендеринга 3D или игр; это специализированный AV-компонент, требующий сопутствующей системы управления и других модулей.
- Для корректного выбора важно заранее определить требуемое число SDI-входов/выходов, типы сигналов и совместимость с существующей инфраструктурой.
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Теги товара: Бесшумные
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Matrox MURA-MPXSDIF 1GB GDDR - профессиональная карта ввода/вывода для видеостен из серии Mura MPX, совмещающая SDI-входы и DVI-выходы для приёма вещательных сигналов и вывода их на многодисплейные конфигурации. Она ориентирована на телестудии, продакшн-центры и крупные инсталляции, где нужны SDI-источники и стабильная 24/7-работа.
Для каких задач
- Захват SDI-сигналов (камеры, плей-аут, микшеры) и вывод их на видеостену или набор мониторинговых дисплеев с возможностью масштабирования и комбинирования.
- Интеграция в вещательные и пост-продакшн-системы, где используются SDI-тракты и требуется аппаратно надёжное решение для видеостенных контроллеров.
- Корпоративные и промышленные видеостены, где важны поддержка нестандартных разрешений, гибкие раскладки и стабильная работа.
Входы, выходы и характеристики
- Типичная конфигурация MPXSDI/SDIF: два входа 3G-SDI и два цифровых выхода (через комплектные кабели к DVI), позволяющие одновременно захватывать и выводить несколько каналов.
- Плата оснащена 1 ГБ GDDR-памяти, работающей как общий буфер для подсистем захвата и вывода, с пропускной способностью порядка нескольких десятков Гбит/с.
- Поддерживаются разрешения до 1920?1200@60 Гц и выше, а также широкий набор стандартов SDI, включая 3G-SDI для 1080p60.
Архитектура Mura MPX и масштабирование
- Серия Mura MPX позволяет комбинировать различные карты ввода/вывода (DVI, SDI, аналог, IP) в одном контроллере, создавая гибридные видеостены.
- Платы подключаются по PCI Express x16 и могут работать совместно, распределяя нагрузку по нескольким модулям и обеспечивая большое число входов/выходов.
- Присутствует поддержка EDID-управления, кастомных разрешений и профилей отображения через ПО и API Matrox.
ПО, интеграция и эксплуатация
- Управление картой выполняется через фирменные инструменты Matrox и SDK, что облегчает интеграцию в готовые решения OEM и системных интеграторов.
- Предусмотрена поддержка распространённых ОС, используемых в видеостенных контроллерах, и сценариев непрерывной эксплуатации.
- Карта ориентирована на установку в промышленные/серверные корпуса с хорошей вентиляцией, её тепловыделение ниже, чем у игровых GPU, но рассчитано на постоянную нагрузку.
Важно знать перед покупкой
- Устройство не предназначено для рендеринга 3D или игр; это специализированный AV-компонент, требующий сопутствующей системы управления и других модулей.
- Для корректного выбора важно заранее определить требуемое число SDI-входов/выходов, типы сигналов и совместимость с существующей инфраструктурой.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Бесшумные
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