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Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz

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Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 1
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 2
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 3
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 4
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 5
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 6
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 7
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 8
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 9
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 10
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2460
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
  • Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 1
  • Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 2
  • Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 3
  • Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 4
  • Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 5
  • Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 6
  • Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 7
  • Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 8
  • Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 9
  • Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 10
  • Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739421
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Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2460
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
312
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х23х9
Вес, кг.
1.75

Описание товара Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz

Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition — это мощное устройство для тех, кто ищет высокую производительность и качество изображения. Она оснащена 16 ГБ памяти и предлагает выдающуюся графическую мощность, что делает её идеальным выбором для геймеров и профессионалов в области графического дизайна.

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 9070 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2460
Частота видеопамяти
20000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
256 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
312
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition — это мощное устройство для тех, кто ищет высокую производительность и качество изображения. Она оснащена 16 ГБ памяти и предлагает выдающуюся графическую мощность, что делает её идеальным выбором для геймеров и профессионалов в области графического дизайна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта ASUS AMD Radeon RX 9070 XT PRIME OC Edition, 16 GB GDDR6, 256 bit, 3xDisplayPort, HDMI, GPU 2460 MHz - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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