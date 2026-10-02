Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
850
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 560 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639695
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Описание товара Блок питания Supermicro 2000W Redundant 1U PWS-2K03D-1R
Блок питания Thermaltake Toughpower SFX 850W [PS-STP-0850FNFAGE-1] – мощное и надежное устройство для создания качественной компьютерной системы. Модель поддерживает ATX 3.0, что позволяет устанавливать графические карты следующего поколения. Для активного охлаждения используется 92-миллиметровый вентилятор. Приспособление отличается низким уровнем шума и длительным сроком службы. Блок питания Thermaltake Toughpower SFX 850W [PS-STP-0850FNFAGE-1] работает по линии 12 В, что обеспечивает стабильное и надежное выходное напряжение для всех компонентов системы. Для стабильной работы используются японские конденсаторы, которые устойчивы к повышенной температуре и предотвращают протечки. Модульный корпус и плоские провода позволяют подключать только необходимые кабели и оптимизировать пространство.
Блок питания Thermaltake Toughpower SFX 850W [PS-STP-0850FNFAGE-1] – мощное и надежное устройство для создания качественной компьютерной системы. Модель поддерживает ATX 3.0, что позволяет устанавливать графические карты следующего поколения. Для активного охлаждения используется 92-миллиметровый вентилятор. Приспособление отличается низким уровнем шума и длительным сроком службы. Блок питания Thermaltake Toughpower SFX 850W [PS-STP-0850FNFAGE-1] работает по линии 12 В, что обеспечивает стабильное и надежное выходное напряжение для всех компонентов системы. Для стабильной работы используются японские конденсаторы, которые устойчивы к повышенной температуре и предотвращают протечки. Модульный корпус и плоские провода позволяют подключать только необходимые кабели и оптимизировать пространство.
Блок питания Supermicro 2000W Redundant 1U PWS-2K03D-1R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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