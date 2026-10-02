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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
750
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639953
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Описание товара Блок питания Supermicro 1620W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-1K62P-1R
Серия LEADEX III ARGB, основанная на платформе LEADEX III, оснащена RGB-подсветкой. Имеет 16 режимов освещения, которыми можно управлять вручную с помощью кнопки. Блоком питания RGB можно также управлять через материнскую плату от ASUS, Gigabyte или MSI с разъемом RGB 5V. Блоки питания серии LEADEX III ARGB обеспечивают высокую эффективность и стабильную выходную мощность и оснащены 13-сантиметровым двухсторонним интеллектуальным охлаждающим вентилятором с терморегулятором, который гарантирует, что ваша профессиональная компьютерная система будет работать при большой нагрузке, а также может питать вашу компьютерную систему, оснащенную NVIDIA SLI или настройку ATI CrossFireX.
Серия LEADEX III ARGB, основанная на платформе LEADEX III, оснащена RGB-подсветкой. Имеет 16 режимов освещения, которыми можно управлять вручную с помощью кнопки. Блоком питания RGB можно также управлять через материнскую плату от ASUS, Gigabyte или MSI с разъемом RGB 5V. Блоки питания серии LEADEX III ARGB обеспечивают высокую эффективность и стабильную выходную мощность и оснащены 13-сантиметровым двухсторонним интеллектуальным охлаждающим вентилятором с терморегулятором, который гарантирует, что ваша профессиональная компьютерная система будет работать при большой нагрузке, а также может питать вашу компьютерную систему, оснащенную NVIDIA SLI или настройку ATI CrossFireX.
Блок питания Supermicro 1620W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-1K62P-1R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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