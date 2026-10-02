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Блок питания Supermicro 750W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-706P-1R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Supermicro 750W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-706P-1R

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Блок питания Supermicro 750W PWS-706P-1R - фото 2
Блок питания Supermicro 750W PWS-706P-1R - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания Supermicro 750W PWS-706P-1R - фото 1
  • Блок питания Supermicro 750W PWS-706P-1R - фото 2
  • Блок питания Supermicro 750W PWS-706P-1R - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 720 руб. 
Начислим 508 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 410484
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания Supermicro 750W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-706P-1R
31 720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
20х17х9
Вес, кг.
1.12

Описание товара Блок питания Supermicro 750W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-706P-1R

Оснащенный японскими конденсаторами блок питания DEEPCOOL – высококлассное устройство, отличающееся сочетанием энергоэффективности, безупречной надежности и значительной мощности. Модель рассчитана на комплектацию производительных компьютеров любого назначения, в том числе – используемых преимущественно для видеоигр. В наличии активный корректор коэффициента мощности. Устройство присвоен сертификат 80 PLUS Gold.

Отзывы о товаре Блок питания Supermicro 750W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-706P-1R




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Блок питания
Описание
Оснащенный японскими конденсаторами блок питания DEEPCOOL – высококлассное устройство, отличающееся сочетанием энергоэффективности, безупречной надежности и значительной мощности. Модель рассчитана на комплектацию производительных компьютеров любого назначения, в том числе – используемых преимущественно для видеоигр. В наличии активный корректор коэффициента мощности. Устройство присвоен сертификат 80 PLUS Gold.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Supermicro 750W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-706P-1R - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 31720 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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