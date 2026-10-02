Блок питания Supermicro 750W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-706P-1R
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 720 руб.
В наличии
Код товара: 410484
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
31 720 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Блок питания
Размеры в упаковке, см
20х17х9
Вес, кг.
1.12
Описание товара Блок питания Supermicro 750W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-706P-1R
Оснащенный японскими конденсаторами блок питания DEEPCOOL – высококлассное устройство, отличающееся сочетанием энергоэффективности, безупречной надежности и значительной мощности. Модель рассчитана на комплектацию производительных компьютеров любого назначения, в том числе – используемых преимущественно для видеоигр. В наличии активный корректор коэффициента мощности. Устройство присвоен сертификат 80 PLUS Gold.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Supermicro
Тип товара
Блок питания
Оснащенный японскими конденсаторами блок питания DEEPCOOL – высококлассное устройство, отличающееся сочетанием энергоэффективности, безупречной надежности и значительной мощности. Модель рассчитана на комплектацию производительных компьютеров любого назначения, в том числе – используемых преимущественно для видеоигр. В наличии активный корректор коэффициента мощности. Устройство присвоен сертификат 80 PLUS Gold.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Блок питания Supermicro 750W 80PLUS Platinum Redundant 1U PWS-706P-1R - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 31720 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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