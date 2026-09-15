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Блок питания Supermicro 2000W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K05A-1R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Supermicro 2000W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K05A-1R

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Блок питания SuperMicro PWS-2K05A-1R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
46 040 руб.  58 820 руб. 
Начислим 737 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 639974
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Блок питания Supermicro 2000W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K05A-1R
46 040 руб. -22%
58 820 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Блоки питания
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
3

Описание товара Блок питания Supermicro 2000W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K05A-1R

Блок питания SuperMicro PWS-2K05A-1R

Отзывы о товаре Блок питания Supermicro 2000W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K05A-1R




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Блоки питания
Описание
Блок питания SuperMicro PWS-2K05A-1R
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Supermicro 2000W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K05A-1R - данный товар вы можете купить по цене 46040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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