Блок питания Supermicro 2000W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K05A-1R
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%46 040 руб. 58 820 руб.
В наличии
Код товара: 639974
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
46 040 руб. -22%
58 820 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Блоки питания
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, кг.
3
Описание товара Блок питания Supermicro 2000W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K05A-1R
Блок питания SuperMicro PWS-2K05A-1R
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Supermicro
Тип товара
Блоки питания
Блок питания SuperMicro PWS-2K05A-1R
Блок питания Supermicro 2000W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K05A-1R - данный товар вы можете купить по цене 46040 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блок питания Supermicro 2000W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K05A-1R