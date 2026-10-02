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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
850
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 639947
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Описание товара Блок питания Gooxi 1300W 80PLUS Platinum Redundant 1U GC1300PMP
Toughpower GF2 ARGB 850W Gold собран с применением передовых технологий из компонентов премиум-класса, что делает этот его надежным и стабильным в течение длительного времени эксплуатации. Для активного охлаждения начинки блока питания используется вентилятор Riing Duo 14 RGB с 18 адресными светодиодами для реализации динамических световых эффектов различной сложности. Дополнительно, на боковой панели, где указана модель и соответствующая мощность, также имеется подсветка. Управлять всей этой подсветкой можно через программное обеспечение материнских плат производства Asus, Gigabyte, MSI и ASRock имеющими разъем 5V RGB для подключения светодиодных лент на адресных светодиодах.Новая серия блоков питания Toughpower GF2 ARGB Gold идеально подойдет компьютерным энтузиастам, оверклокерам и геймерам ставящих перед собой серьезные задачи.
Toughpower GF2 ARGB 850W Gold собран с применением передовых технологий из компонентов премиум-класса, что делает этот его надежным и стабильным в течение длительного времени эксплуатации. Для активного охлаждения начинки блока питания используется вентилятор Riing Duo 14 RGB с 18 адресными светодиодами для реализации динамических световых эффектов различной сложности. Дополнительно, на боковой панели, где указана модель и соответствующая мощность, также имеется подсветка. Управлять всей этой подсветкой можно через программное обеспечение материнских плат производства Asus, Gigabyte, MSI и ASRock имеющими разъем 5V RGB для подключения светодиодных лент на адресных светодиодах.Новая серия блоков питания Toughpower GF2 ARGB Gold идеально подойдет компьютерным энтузиастам, оверклокерам и геймерам ставящих перед собой серьезные задачи.
Блок питания Gooxi 1300W 80PLUS Platinum Redundant 1U GC1300PMP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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