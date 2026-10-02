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Блок питания Gooxi 1300W 80PLUS Platinum Redundant 1U GC1300PMP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Gooxi 1300W 80PLUS Platinum Redundant 1U GC1300PMP

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Блок питания Gooxi 1+1 1300W (GC1300PMP) - фото 1
Блок питания Gooxi 1+1 1300W (GC1300PMP) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
850
  • Блок питания Gooxi 1+1 1300W (GC1300PMP) - фото 1
  • Блок питания Gooxi 1+1 1300W (GC1300PMP) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 639947
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Характеристики

Бренд
Gooxi
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
850
Количество вентиляторов
1
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Размеры в упаковке, см
35х11х11
Вес, кг.
2

Описание товара Блок питания Gooxi 1300W 80PLUS Platinum Redundant 1U GC1300PMP

Toughpower GF2 ARGB 850W Gold собран с применением передовых технологий из компонентов премиум-класса, что делает этот его надежным и стабильным в течение длительного времени эксплуатации. Для активного охлаждения начинки блока питания используется вентилятор Riing Duo 14 RGB с 18 адресными светодиодами для реализации динамических световых эффектов различной сложности. Дополнительно, на боковой панели, где указана модель и соответствующая мощность, также имеется подсветка. Управлять всей этой подсветкой можно через программное обеспечение материнских плат производства Asus, Gigabyte, MSI и ASRock имеющими разъем 5V RGB для подключения светодиодных лент на адресных светодиодах.Новая серия блоков питания Toughpower GF2 ARGB Gold идеально подойдет компьютерным энтузиастам, оверклокерам и геймерам ставящих перед собой серьезные задачи.

Отзывы о товаре Блок питания Gooxi 1300W 80PLUS Platinum Redundant 1U GC1300PMP




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Характеристики
Бренд
Gooxi
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
1U
Мощность, Вт
850
Количество вентиляторов
1
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Описание
Toughpower GF2 ARGB 850W Gold собран с применением передовых технологий из компонентов премиум-класса, что делает этот его надежным и стабильным в течение длительного времени эксплуатации. Для активного охлаждения начинки блока питания используется вентилятор Riing Duo 14 RGB с 18 адресными светодиодами для реализации динамических световых эффектов различной сложности. Дополнительно, на боковой панели, где указана модель и соответствующая мощность, также имеется подсветка. Управлять всей этой подсветкой можно через программное обеспечение материнских плат производства Asus, Gigabyte, MSI и ASRock имеющими разъем 5V RGB для подключения светодиодных лент на адресных светодиодах.Новая серия блоков питания Toughpower GF2 ARGB Gold идеально подойдет компьютерным энтузиастам, оверклокерам и геймерам ставящих перед собой серьезные задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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