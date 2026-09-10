Блок питания Supermicro 2200W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K20A-1R
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Характеристики
Описание товара Блок питания Supermicro 2200W 80PLUS Titanium Redundant 1U PWS-2K20A-1R
Серия CHIEFTEC Polaris 3.0 разработана в соответствии со стандартом Intel ATX 3.0 и поддерживает PCIe GEN 5 с эффективностью, сертифицированной 80 PLUS GOLD, обещая исключительную производительность. Polaris 3.0 отличается современным техническим дизайном, включая полумостовой преобразователь LLC с технологией DC-to-DC, а также японские основные конденсаторы для достижения низких пульсаций и жесткой регулировки напряжения. Бесшумный вентилятор Polaris 3.0 135 мм FDB оптимизирует баланс между охлаждением и шумом при превосходной долговечности. Полностью модульная организация кабелей обеспечивает чистую и удобную сборку внутри любой системы.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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