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Блок питания Supermicro 1010W Redundant 1U PWS-1K11P-1R купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания Supermicro 1010W Redundant 1U PWS-1K11P-1R

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Блок питания Supermicro 1010W 1U PWS-1K11P-1R - фото 2
Блок питания Supermicro 1010W 1U PWS-1K11P-1R - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
Redundant 1U
Мощность, Вт
700
  • Блок питания Supermicro 1010W 1U PWS-1K11P-1R - фото 1
  • Блок питания Supermicro 1010W 1U PWS-1K11P-1R - фото 2
  • Блок питания Supermicro 1010W 1U PWS-1K11P-1R - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
23 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 466859
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Характеристики

Бренд
Supermicro
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
Redundant 1U
Мощность, Вт
700
Количество вентиляторов
2
Размеры в упаковке, см
38х8х5
Вес, кг.
1.5

Описание товара Блок питания Supermicro 1010W Redundant 1U PWS-1K11P-1R

Блок питания ACD MR0700 700W OEM (MR0700 (99RAMV0700I1170111))

Отзывы о товаре Блок питания Supermicro 1010W Redundant 1U PWS-1K11P-1R




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Характеристики
Бренд
Supermicro
Тип товара
Блок питания
Форм-фактор
Redundant 1U
Мощность, Вт
700
Количество вентиляторов
2
Описание
Блок питания ACD MR0700 700W OEM (MR0700 (99RAMV0700I1170111))
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания Supermicro 1010W Redundant 1U PWS-1K11P-1R - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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