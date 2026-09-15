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Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L

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Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 1
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 2
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 3
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 4
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 5
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 6
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 7
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 8
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 9
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 10
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 11
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 12
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 13
Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 1
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 2
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 3
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 4
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 5
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 6
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 7
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 8
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 9
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 10
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 11
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 12
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 13
  • Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638335
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольная
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
1000 куб.м/ч
Мощность обогрева
53000 Вт
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Уровни мощности
53 кВт
Вентиляция без нагрева
Да
Ширина, см
66
Высота, см
41.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
74х39х30
Вес, кг.
11

Описание товара Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L

Газовые тепловые пушки BALLU серии URAL BHG-50L – это высокопроизводительные теплогенераторы, работающие на сжиженном газе пропане и пропан-бутане. Практически нечувствительны к резким перепадам температур и легко переносят транспортировку. Компактный металлический корпус газовой пушки обладает теплоотражающими свойствами и надежно защищен антикоррозионным покрытием, даже при использовании агрегата во влажных помещениях. Благодаря наличию многоуровневой защитной автоматики, тепловая пушка самостоятельно выключается при исчерпании запасов топлива и перекрывает подачу газа в случае погасания пламени или при перегреве. Мобильность газовой тепловой пушки серии URAL BHG-50L позволяет привести ее в рабочее состояние практически мгновенно.



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Отзывы о товаре Тепловая пушка газовая Ballu BHG-50L




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольная
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
1000 куб.м/ч
Мощность обогрева
53000 Вт
Напряжение
220/230 В
Управление
механическое
Уровни мощности
53 кВт
Вентиляция без нагрева
Да
Ширина, см
66
Высота, см
41.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Газовые тепловые пушки BALLU серии URAL BHG-50L – это высокопроизводительные теплогенераторы, работающие на сжиженном газе пропане и пропан-бутане. Практически нечувствительны к резким перепадам температур и легко переносят транспортировку. Компактный металлический корпус газовой пушки обладает теплоотражающими свойствами и надежно защищен антикоррозионным покрытием, даже при использовании агрегата во влажных помещениях. Благодаря наличию многоуровневой защитной автоматики, тепловая пушка самостоятельно выключается при исчерпании запасов топлива и перекрывает подачу газа в случае погасания пламени или при перегреве. Мобильность газовой тепловой пушки серии URAL BHG-50L позволяет привести ее в рабочее состояние практически мгновенно.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Отзывы


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