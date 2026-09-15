Пушка тепловая BALLU BHP-M2-9
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Характеристики
Описание товара Пушка тепловая BALLU BHP-M2-9
Электрические тепловые пушки BALLU серии Master 2 – новая флагманская серия профессиональных тепловентиляторов для общего обогрева помещений при ремонте, отделочных работах, на стройках и других объектах, где есть потребность в автономном источнике отопления. Тепловентиляторы данной серии могут работать в режиме «без нагрева», в качестве переносных вентиляторов. Новая панель управления со световой индикацией показывает активный режим нагрева. Тепловентиляторы серии Master 2 имеют повышенную степень пылевлагозащиты IP24, что позволяет использовать приборы во влажных помещениях и на открытых площадках без навеса. В приборах серии применяются электрические компоненты с большим ресурсом работы, высокоточный капиллярный терморегулятор и защитный термостат с функцией блокировки автоматического включения в случае перегрева. Тепловентиляторы Master 2 предназначены для непрерывной работы 24/7 в самых суровых условиях эксплуатации, даже при отрицательных температурах до -30°С. Новая опора-трансформер с увеличенным «дорожным просветом» (тепловентилятор можно ставить на строительный мусор и в грязь) или возможностью наклона. Самая мощная 40 кВт модель серии Master 2 дополнительно к остальным преимуществам серии комплектуется трёхскоростным вентилятором, позволяющим регулировать производительность по воздуху. Поставляется на колёсном шасси для удобного перемещения.
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