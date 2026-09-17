Дизельная тепловая пушка DENZEL 96486, DHG-50, 50 кВт, 1100 м3/ч, прямой нагрев
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Характеристики
Описание товара Дизельная тепловая пушка DENZEL 96486, DHG-50, 50 кВт, 1100 м3/ч, прямой нагрев
Дизельная тепловая пушка Denzel DHG-50 96486 мощностью 50 кВт и производительностью 1100 куб. м/ч предназначена для прямого нагрева воздуха в цехах, ангарах, хранилищах и других нежилых помещениях с хорошей вентиляцией. Максимальная площадь обогрева составляет 500 кв. м. Пушка служит эффективным источником тепла в полярных экспедициях. Пригодится также на строительной площадке для прогрева бетона, просушки стен и разморозки траншей. Для заправки может использоваться любое дизельное топливо: летнее, зимнее и арктическое.
Преимущества
- Встроенная система безопасности — подача топлива прекращается в случае затухания пламени, перегрева и отключения питания.
- Эффективность — благодаря системе прямого нагрева и теплоотражающему экрану воздух в помещении прогревается быстро и равномерно.
- Низкий расход топлива — продолжительность работы без дозаправки составляет 9 часов.
- Датчик уровня топлива — своевременная заправка бака позволяет избежать перерывы в работе.
- Защита от засорения — встроенный фильтр грубой очистки препятствует попаданию в топливную систему посторонних частиц.
- Продуманная конструкция — специальная опора обеспечивает устойчивость пушки во время работы.
- Удобство транспортировки — тепловая пушка оснащена ручкой и 2 колесами.
- Подтвержденное качество — на устройство действует гарантия 3 года.
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Дизельная тепловая пушка Denzel DHG-50 96486 мощностью 50 кВт и производительностью 1100 куб. м/ч предназначена для прямого нагрева воздуха в цехах, ангарах, хранилищах и других нежилых помещениях с хорошей вентиляцией. Максимальная площадь обогрева составляет 500 кв. м. Пушка служит эффективным источником тепла в полярных экспедициях. Пригодится также на строительной площадке для прогрева бетона, просушки стен и разморозки траншей. Для заправки может использоваться любое дизельное топливо: летнее, зимнее и арктическое.
Преимущества
- Встроенная система безопасности — подача топлива прекращается в случае затухания пламени, перегрева и отключения питания.
- Эффективность — благодаря системе прямого нагрева и теплоотражающему экрану воздух в помещении прогревается быстро и равномерно.
- Низкий расход топлива — продолжительность работы без дозаправки составляет 9 часов.
- Датчик уровня топлива — своевременная заправка бака позволяет избежать перерывы в работе.
- Защита от засорения — встроенный фильтр грубой очистки препятствует попаданию в топливную систему посторонних частиц.
- Продуманная конструкция — специальная опора обеспечивает устойчивость пушки во время работы.
- Удобство транспортировки — тепловая пушка оснащена ручкой и 2 колесами.
- Подтвержденное качество — на устройство действует гарантия 3 года.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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