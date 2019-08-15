Пушка тепловая Ballu BHP-P2-15
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Пушка тепловая Ballu BHP-P2-15
Тепловая пушка Ballu BHP-P2-15 - профессиональное оборудование для обогрева помещений с большой площадью, например: ангаров, производственных участков, строительных объектов, складов, подсобных помещений, хранилищ, гаражей и мн. др. Помимо стандартной напольной установки пушка имеет возможность крепления к стене. При навесном варианте монтажа освобождается место для прохода, повышается безопасность эксплуатации, а также уменьшается разница температур в низших и околопотолочных слоях помещения. Также представленная модель имеет функцию отключения обогрева, что дает возможность ее эксплуатации в качестве вентилятора.
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Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Достоинства:
компактная и легкая.
Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения тэнов.
Внутренний тепловой экран который уменьшает температуру корпуса.
Можно регулировать угол наклона.
Встроенный термостат для защиты от перегрева.
Недостатки:
пока не обнаружил
Комментарий:
у нас своя строительная бригада. Мы решили приобрести такую тепловую пушку для использования на строительных объектах. Ее легко транспортировать. Она хорошо обогревает довольно большие помещения. Корпус изготовлен их хорошей нержавейки и не подвержен коррозии. Направление обогрева можно направлять, при необходимости можно установить на стене, а это удобно. Терморегулятором выставляется температура от 0 до 40. Хорошо, что можно переключать мощность. Иногда используем её в режиме вентиляции без обогрева.
Отзывы о товаре Пушка тепловая Ballu BHP-P2-15
Достоинства:
компактная и легкая.
Задержка выключения двигателя для безопасного охлаждения тэнов.
Внутренний тепловой экран который уменьшает температуру корпуса.
Можно регулировать угол наклона.
Встроенный термостат для защиты от перегрева.
Недостатки:
пока не обнаружил
Комментарий:
у нас своя строительная бригада. Мы решили приобрести такую тепловую пушку для использования на строительных объектах. Ее легко транспортировать. Она хорошо обогревает довольно большие помещения. Корпус изготовлен их хорошей нержавейки и не подвержен коррозии. Направление обогрева можно направлять, при необходимости можно установить на стене, а это удобно. Терморегулятором выставляется температура от 0 до 40. Хорошо, что можно переключать мощность. Иногда используем её в режиме вентиляции без обогрева.