Тепловая пушка Ballu BHP-M-15
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
22 590 руб.
В наличии
Код товара: 137028
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
22 590 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
1100 м3/час
Мощность обогрева
15 кВт
Напряжение
380/400 В
Управление
механическое
Уровни мощности
15000/7500 Вт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
43
Высота, см
57
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х60х35
Вес, кг.
13.9
Описание товара Тепловая пушка Ballu BHP-M-15
Профессиональная тепловая пушка. Защита от перегрева, регулировка температуры. Площадь обогрева - 150 м2.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольный
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
1100 м3/час
Мощность обогрева
15 кВт
Напряжение
380/400 В
Управление
механическое
Уровни мощности
15000/7500 Вт
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Развернуть
Вентиляция без нагрева
Да
Таймер
нет
Ширина, см
43
Высота, см
57
Страна производитель
Китай
Профессиональная тепловая пушка. Защита от перегрева, регулировка температуры. Площадь обогрева - 150 м2.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Тепловая пушка Ballu BHP-M-15 – стоимость товара 22590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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