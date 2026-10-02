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Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-30 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-30

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Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-30 - фото 1
Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-30 - фото 2
Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-30 - фото 3
Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-30 - фото 4
Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-30 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
  • Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-30 - фото 1
  • Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-30 - фото 2
  • Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-30 - фото 3
  • Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-30 - фото 4
  • Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-30 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
98 990 руб. 
Начислим 4554 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 151893
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-30
98 990 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
57х57х45
Вес, кг.
38.6

Описание товара Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-30

Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-30



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Отзывы о товаре Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-30




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Страна производитель
Китай
Описание
Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-30


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пушка дизельная непрямого нагрева Ballu BHDN-30 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 98990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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