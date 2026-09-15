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Пушка тепловая BALLU BHP-M2-20 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пушка тепловая BALLU BHP-M2-20

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Пушка тепловая BALLU BHP-M2-20 - фото 3
Пушка тепловая BALLU BHP-M2-20 - фото 4
Пушка тепловая BALLU BHP-M2-20 - фото 5
Пушка тепловая BALLU BHP-M2-20 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
  • Пушка тепловая BALLU BHP-M2-20 - фото 1
  • Пушка тепловая BALLU BHP-M2-20 - фото 2
  • Пушка тепловая BALLU BHP-M2-20 - фото 3
  • Пушка тепловая BALLU BHP-M2-20 - фото 4
  • Пушка тепловая BALLU BHP-M2-20 - фото 5
  • Пушка тепловая BALLU BHP-M2-20 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 638350
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольная
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
1700 куб.м/ч
Мощность обогрева
20000 Вт
Напряжение
220/380 В
Управление
механическое
Уровни мощности
20 кВт
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Ширина, см
41
Высота, см
57
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х43х35
Вес, кг.
15

Описание товара Пушка тепловая BALLU BHP-M2-20

Электрические тепловые пушки BALLU серии Master 2 – новая флагманская серия профессиональных тепловентиляторов для общего обогрева помещений при ремонте, отделочных работах, на стройках и других объектах, где есть потребность в автономном источнике отопления. Тепловентиляторы данной серии могут работать в режиме «без нагрева», в качестве переносных вентиляторов. Новая панель управления со световой индикацией показывает активный режим нагрева. Тепловентиляторы серии Master 2 имеют повышенную степень пылевлагозащиты IP24, что позволяет использовать приборы во влажных помещениях и на открытых площадках без навеса. В приборах серии применяются электрические компоненты с большим ресурсом работы, высокоточный капиллярный терморегулятор и защитный термостат с функцией блокировки автоматического включения в случае перегрева. Тепловентиляторы Master 2 предназначены для непрерывной работы 24/7 в самых суровых условиях эксплуатации, даже при отрицательных температурах до -30°С. Новая опора-трансформер с увеличенным «дорожным просветом» (тепловентилятор можно ставить на строительный мусор и в грязь) или возможностью наклона. Самая мощная 40 кВт модель серии Master 2 дополнительно к остальным преимуществам серии комплектуется трёхскоростным вентилятором, позволяющим регулировать производительность по воздуху. Поставляется на колёсном шасси для удобного перемещения.



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Отзывы о товаре Пушка тепловая BALLU BHP-M2-20




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Варианты монтажа
напольная
Вентилятор
Да
Максимальный воздухообмен
1700 куб.м/ч
Мощность обогрева
20000 Вт
Напряжение
220/380 В
Управление
механическое
Уровни мощности
20 кВт
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Развернуть
Вентиляция без нагрева
Да
Ширина, см
41
Высота, см
57
Страна производитель
Китай
Описание
Электрические тепловые пушки BALLU серии Master 2 – новая флагманская серия профессиональных тепловентиляторов для общего обогрева помещений при ремонте, отделочных работах, на стройках и других объектах, где есть потребность в автономном источнике отопления. Тепловентиляторы данной серии могут работать в режиме «без нагрева», в качестве переносных вентиляторов. Новая панель управления со световой индикацией показывает активный режим нагрева. Тепловентиляторы серии Master 2 имеют повышенную степень пылевлагозащиты IP24, что позволяет использовать приборы во влажных помещениях и на открытых площадках без навеса. В приборах серии применяются электрические компоненты с большим ресурсом работы, высокоточный капиллярный терморегулятор и защитный термостат с функцией блокировки автоматического включения в случае перегрева. Тепловентиляторы Master 2 предназначены для непрерывной работы 24/7 в самых суровых условиях эксплуатации, даже при отрицательных температурах до -30°С. Новая опора-трансформер с увеличенным «дорожным просветом» (тепловентилятор можно ставить на строительный мусор и в грязь) или возможностью наклона. Самая мощная 40 кВт модель серии Master 2 дополнительно к остальным преимуществам серии комплектуется трёхскоростным вентилятором, позволяющим регулировать производительность по воздуху. Поставляется на колёсном шасси для удобного перемещения.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Отзывы


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