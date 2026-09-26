Пушка тепловая Ballu BHP-ME-15
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
15
Производительность, м?/ч
1700
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 990 руб.
В наличии
Код товара: 343390
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 990 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
15
Производительность, м?/ч
1700
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Напряжение сети
400 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
120
Ширина, см
37.5
Высота, см
51
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х34
Вес, кг.
13.2
Описание товара Пушка тепловая Ballu BHP-ME-15
Тепловая пушка Ballu BHP-ME-15 НС-1184776 позволяет обогреть жилые и нежилые помещения, прибор также используют для просушки поверхностей или предметов. Тепловая пушка оснащена двумя режимами работы. Нагревательные ТЭНы выполнены из нержавеющей стали. Функция терморегулятора позволяет поддерживать постоянную температуру нагрева.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
15
Производительность, м?/ч
1700
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Напряжение сети
400 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
120
Ширина, см
37.5
Развернуть
Высота, см
51
Страна производитель
Китай
Тепловая пушка Ballu BHP-ME-15 НС-1184776 позволяет обогреть жилые и нежилые помещения, прибор также используют для просушки поверхностей или предметов. Тепловая пушка оснащена двумя режимами работы. Нагревательные ТЭНы выполнены из нержавеющей стали. Функция терморегулятора позволяет поддерживать постоянную температуру нагрева.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Пушка тепловая Ballu BHP-ME-15 - купить по цене 18990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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