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Пушка тепловая Ballu BHP-P2-6 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пушка тепловая Ballu BHP-P2-6

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Пушка тепловая Ballu BHP-P2-6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность, кВт
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб. 
Начислим 506 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 279300
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Пушка тепловая Ballu BHP-P2-6
10 990 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность
6000
Мощность, кВт
6
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Таймер
нет
Напряжение сети
400 В
Ширина, см
38
Высота, см
46
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
44х39х33
Вес, кг.
10.78

Описание товара Пушка тепловая Ballu BHP-P2-6

Средний сегмент мощности пушек серии Prorab 2 занимают приборы с мощностью нагрева 6, 9 и 15 кВт. Профессиональная пушка P2-6 незаменима при обогреве помещений площадью до 70 м?. Данная модель относится к промышленным приборам. Пушка идеально подойдёт для применения на объектах где отопление ещё не подведено, а поддерживать комфортную температуру для проведения строительных работ необходимо. Также объектами применения могут быть автомобильные сервисные центры, крытые торговые павильоны, небольшие цеха и складские ангары. Корпус, прошедший антикоррозийную обработку и встроенный термостат для защиты от перегрева с функцией перезапуска гарантируют долговечную работу прибора. В цилиндрическом корпусе пушки нагревательные элементы особой формы способствуют созданию более эффективного направленного воздушного потока. В пушке предусмотрено два режима мощности и режим вентиляции. Обогреватель питается от сети 400В и имеет трёхфазную вилку, что обеспечивает простоту и удобство подключения.



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Отзывы о товаре Пушка тепловая Ballu BHP-P2-6




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Тепловая пушка
Мощность
6000
Мощность, кВт
6
Регулировка мощности
нет
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Таймер
нет
Напряжение сети
400 В
Ширина, см
38
Высота, см
46
Страна производитель
Китай
Описание
Средний сегмент мощности пушек серии Prorab 2 занимают приборы с мощностью нагрева 6, 9 и 15 кВт. Профессиональная пушка P2-6 незаменима при обогреве помещений площадью до 70 м?. Данная модель относится к промышленным приборам. Пушка идеально подойдёт для применения на объектах где отопление ещё не подведено, а поддерживать комфортную температуру для проведения строительных работ необходимо. Также объектами применения могут быть автомобильные сервисные центры, крытые торговые павильоны, небольшие цеха и складские ангары. Корпус, прошедший антикоррозийную обработку и встроенный термостат для защиты от перегрева с функцией перезапуска гарантируют долговечную работу прибора. В цилиндрическом корпусе пушки нагревательные элементы особой формы способствуют созданию более эффективного направленного воздушного потока. В пушке предусмотрено два режима мощности и режим вентиляции. Обогреватель питается от сети 400В и имеет трёхфазную вилку, что обеспечивает простоту и удобство подключения.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пушка тепловая Ballu BHP-P2-6 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 10990 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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