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Паровая швабра Kitfort КТ-1049 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Паровая швабра Kitfort КТ-1049

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Паровая швабра Kitfort КТ-1049 - фото 1
Паровая швабра Kitfort КТ-1049 - фото 2
Паровая швабра Kitfort КТ-1049 - фото 3
Паровая швабра Kitfort КТ-1049 - фото 4
Паровая швабра Kitfort КТ-1049 - фото 5
Паровая швабра Kitfort КТ-1049 - фото 6
Паровая швабра Kitfort КТ-1049 - фото 7
Паровая швабра Kitfort КТ-1049 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Паровые швабры
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.42
Максимальная подача пара, г/мин
16-26
Намотка сетевого шнура
ручка
Щетки и насадки
насадка для пола, рамка для ковра
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1049 - фото 1
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1049 - фото 2
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1049 - фото 3
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1049 - фото 4
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1049 - фото 5
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1049 - фото 6
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1049 - фото 7
  • Паровая швабра Kitfort КТ-1049 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636958
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Дополнительный цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
съёмный резервуар
Регулировка подачи пара
да
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.42
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.15
Максимальная подача пара, г/мин
16-26
Намотка сетевого шнура
ручка
Длина сетевого шнура
4.9
Время непрерывной работы, мин
15-25
Щетки и насадки
насадка для пола, рамка для ковра
Функции и особенности
индикация нагрева и уровня подачи пара
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х30х20
Вес, кг.
2.9

Описание товара Паровая швабра Kitfort КТ-1049

Паровая швабра Kitfort КТ-1049 – устройство, которое поможет избавиться от грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует поверхность. Горячий пар эффективно устраняет патогенные микроорганизмы, бактерии, пылевых клещей, плесень, грибок.

Отзывы о товаре Паровая швабра Kitfort КТ-1049




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Паровые швабры
Дополнительный цвет
серебристый
Материал корпуса
пластик
Основной цвет
белый
Прочее
съёмный резервуар
Регулировка подачи пара
да
Мощность, Вт
1300
Резервуар для воды, л
0.42
Время нагрева до готовности к работе, сек
0.15
Максимальная подача пара, г/мин
16-26
Намотка сетевого шнура
ручка
Развернуть
Длина сетевого шнура
4.9
Время непрерывной работы, мин
15-25
Щетки и насадки
насадка для пола, рамка для ковра
Функции и особенности
индикация нагрева и уровня подачи пара
Страна производитель
Китай
Описание
Паровая швабра Kitfort КТ-1049 – устройство, которое поможет избавиться от грязи с помощью мощной струи пара, а также продезинфицирует поверхность. Горячий пар эффективно устраняет патогенные микроорганизмы, бактерии, пылевых клещей, плесень, грибок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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