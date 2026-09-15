Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Eddie Vedder
Альбом (сингл)
Earthling
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб.
В наличии
Код товара: 636646
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2 500 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445254286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Eddie Vedder
Альбом (сингл)
Earthling
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка
Earthling - студийный, сольный альбом 2022 года музыканта Эдди Веддера. Релиз представлен на черном виниле. Эдди Веддер - музыкант, лидер, вокалист и гитарист группы Pearl Jam с 1990 г. Жизнь в Сиетле и участие в группе принесли ему широкую известность среди поклонников гранжа. Эдди Веддер также принимал участие во многих других музыкальных проектах, включая саундтреки. В 2007 году Веддер выпустил свой первый сольный альбом - саундтрек к фильму В диких условиях (2007). Второй сольный альбом, Ukulele Songs, Эдди Веддер записал в 2011 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602445254286]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Eddie Vedder
Альбом (сингл)
Earthling
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Earthling - студийный, сольный альбом 2022 года музыканта Эдди Веддера. Релиз представлен на черном виниле. Эдди Веддер - музыкант, лидер, вокалист и гитарист группы Pearl Jam с 1990 г. Жизнь в Сиетле и участие в группе принесли ему широкую известность среди поклонников гранжа. Эдди Веддер также принимал участие во многих других музыкальных проектах, включая саундтреки. В 2007 году Веддер выпустил свой первый сольный альбом - саундтрек к фильму В диких условиях (2007). Второй сольный альбом, Ukulele Songs, Эдди Веддер записал в 2011 году.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Eddie Vedder - Earthling (0602445254286) виниловая пластинка - по цене 2500 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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