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Etta James - Collected (8719262017184) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Etta James - Collected (8719262017184) виниловая пластинка

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Etta James - Collected (8719262017184) виниловая пластинка - фото 1
Etta James - Collected (8719262017184) виниловая пластинка - фото 2
Etta James - Collected (8719262017184) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Etta James - Collected (8719262017184) виниловая пластинка - фото 1
  • Etta James - Collected (8719262017184) виниловая пластинка - фото 2
  • Etta James - Collected (8719262017184) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636556
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Etta James - Collected (8719262017184) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262017184]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Wallflower, Good Rockin' Daddy, All I Could Do Was Cry, At Last, Trust In Me, I Just Want To Make Love To You, Don't Cry Baby, Something's Got A Hold On Me, Pushover, Tell Mama, I'd Rather Go Blind, Security, Quick Reaction And Satisfaction, Losers Weepers – Pt 1, I Found A Love, All The Way Down, Feelin' Uneasy, Groove Me, Only Women Bleed, Damn Your Eyes, Do Right Woman, Do Right Man, Embraceable You, Born Under A Bad Sign, Say It Isn't So, Miss You, I Don't Want It, You Took It, You Got M
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Нидерланды
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Etta James - Collected (8719262017184) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Wallflower, Good Rockin' Daddy, All I Could Do Was Cry, At Last, Trust In Me, I Just Want To Make Love To You, Don't Cry Baby, Something's Got A Hold On Me, Pushover, Tell Mama, I'd Rather Go Blind, Security, Quick Reaction And Satisfaction, Losers Weepers – Pt 1, I Found A Love, All The Way Down, Feelin' Uneasy, Groove Me, Only Women Bleed, Damn Your Eyes, Do Right Woman, Do Right Man, Embraceable You, Born Under A Bad Sign, Say It Isn't So, Miss You, I Don't Want It, You Took It, You Got Me (where You Want Me), The Blues Is My Business, Misty Blue, If It Ain't One Thing, I Hope You're Satisfied, If I Can't Have You, Spoonful, In The Basement – Pt 1, Give It Up

Отзывы о товаре Etta James - Collected (8719262017184) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262017184]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Etta James
Альбом (сингл)
Collected
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
The Wallflower, Good Rockin' Daddy, All I Could Do Was Cry, At Last, Trust In Me, I Just Want To Make Love To You, Don't Cry Baby, Something's Got A Hold On Me, Pushover, Tell Mama, I'd Rather Go Blind, Security, Quick Reaction And Satisfaction, Losers Weepers – Pt 1, I Found A Love, All The Way Down, Feelin' Uneasy, Groove Me, Only Women Bleed, Damn Your Eyes, Do Right Woman, Do Right Man, Embraceable You, Born Under A Bad Sign, Say It Isn't So, Miss You, I Don't Want It, You Took It, You Got M
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
Collected (2)
Страна производитель
Нидерланды
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Wallflower, Good Rockin' Daddy, All I Could Do Was Cry, At Last, Trust In Me, I Just Want To Make Love To You, Don't Cry Baby, Something's Got A Hold On Me, Pushover, Tell Mama, I'd Rather Go Blind, Security, Quick Reaction And Satisfaction, Losers Weepers – Pt 1, I Found A Love, All The Way Down, Feelin' Uneasy, Groove Me, Only Women Bleed, Damn Your Eyes, Do Right Woman, Do Right Man, Embraceable You, Born Under A Bad Sign, Say It Isn't So, Miss You, I Don't Want It, You Took It, You Got Me (where You Want Me), The Blues Is My Business, Misty Blue, If It Ain't One Thing, I Hope You're Satisfied, If I Can't Have You, Spoonful, In The Basement – Pt 1, Give It Up
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Отзывы


Etta James - Collected (8719262017184) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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