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J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка

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J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 1
J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 2
J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 3
J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 4
J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 5
J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 6
J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 7
J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 8
J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 9
J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 10
J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
J. Cole
Альбом (сингл)
Born Sinner
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 1
  • J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 2
  • J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 3
  • J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 4
  • J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 5
  • J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 6
  • J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 7
  • J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 8
  • J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 9
  • J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 10
  • J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636552
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Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602455406620]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
J. Cole
Альбом (сингл)
Born Sinner
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Villuminati, Kerney Sermon (Skit), Land Of The Snakes, Power Trip, Mo Money (Interlude), Trouble, Runaway, She Knows, Rich Niggaz, Wheres Jermaine (Skit), Forbidden Fruit, Chaining Day, Aint That Some Shit (Interlude), Crooked Smile, Let Nas Down, Born Sinner

Отзывы о товаре J. Cole - Born Sinner (0602455406620) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Interscope
Barcode
[0602455406620]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
J. Cole
Альбом (сингл)
Born Sinner
Жанр
Зарубежный рэп и хип-хоп, R&B
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Villuminati, Kerney Sermon (Skit), Land Of The Snakes, Power Trip, Mo Money (Interlude), Trouble, Runaway, She Knows, Rich Niggaz, Wheres Jermaine (Skit), Forbidden Fruit, Chaining Day, Aint That Some Shit (Interlude), Crooked Smile, Let Nas Down, Born Sinner
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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