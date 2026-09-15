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Pentangle - Cruel Sister (0630428089112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pentangle - Cruel Sister (0630428089112) виниловая пластинка

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Pentangle - Cruel Sister (0630428089112) виниловая пластинка - фото 1
Pentangle - Cruel Sister (0630428089112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pentangle
Альбом (сингл)
Cruel Sister
Жанр
Фолк-рок, Jazz
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pentangle - Cruel Sister (0630428089112) виниловая пластинка - фото 1
  • Pentangle - Cruel Sister (0630428089112) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636537
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Pentangle - Cruel Sister (0630428089112) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428089112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pentangle
Альбом (сингл)
Cruel Sister
Жанр
Фолк-рок, Jazz
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pentangle - Cruel Sister (0630428089112) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: A Maid Thats Deep In Love, When I Was In My Prime, Lord Franklin, Cruel Sister, Jack Orion

Отзывы о товаре Pentangle - Cruel Sister (0630428089112) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Renaissance Records
Barcode
[0630428089112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pentangle
Альбом (сингл)
Cruel Sister
Жанр
Фолк-рок, Jazz
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: A Maid Thats Deep In Love, When I Was In My Prime, Lord Franklin, Cruel Sister, Jack Orion
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Pentangle - Cruel Sister (0630428089112) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 4500 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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