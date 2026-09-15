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Outkast - Southernplayalisticadillacmuzi (8718469535798) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Outkast - Southernplayalisticadillacmuzi (8718469535798) виниловая пластинка

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Outkast - Southernplayalisticadillacmuzi (8718469535798) виниловая пластинка - фото 1
Outkast - Southernplayalisticadillacmuzi (8718469535798) виниловая пластинка - фото 2
Outkast - Southernplayalisticadillacmuzi (8718469535798) виниловая пластинка - фото 3
Outkast - Southernplayalisticadillacmuzi (8718469535798) виниловая пластинка - фото 4
Outkast - Southernplayalisticadillacmuzi (8718469535798) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Outkast
Альбом (сингл)
Southernplayalisticadillacmuzik
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Outkast - Southernplayalisticadillacmuzi (8718469535798) виниловая пластинка - фото 1
  • Outkast - Southernplayalisticadillacmuzi (8718469535798) виниловая пластинка - фото 2
  • Outkast - Southernplayalisticadillacmuzi (8718469535798) виниловая пластинка - фото 3
  • Outkast - Southernplayalisticadillacmuzi (8718469535798) виниловая пластинка - фото 4
  • Outkast - Southernplayalisticadillacmuzi (8718469535798) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636531
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Outkast - Southernplayalisticadillacmuzi (8718469535798) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Outkast
Альбом (сингл)
Southernplayalisticadillacmuzik
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Outkast - Southernplayalisticadillacmuzi (8718469535798) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Peaches (Intro), Aint No Thang, Welcome To Atlanta (Interlude), Southernplayalisticadillacmuzik, Call Of Da Wild, Players Ball (Original), Claimin True, True Dat (Interlude), Crumblin Erb, Funky Ride, Git Up, Git Out, Hootie Hoo

Отзывы о товаре Outkast - Southernplayalisticadillacmuzi (8718469535798) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Outkast
Альбом (сингл)
Southernplayalisticadillacmuzik
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Peaches (Intro), Aint No Thang, Welcome To Atlanta (Interlude), Southernplayalisticadillacmuzik, Call Of Da Wild, Players Ball (Original), Claimin True, True Dat (Interlude), Crumblin Erb, Funky Ride, Git Up, Git Out, Hootie Hoo
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Outkast - Southernplayalisticadillacmuzi (8718469535798) виниловая пластинка - стоимость товара 3440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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