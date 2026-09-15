Top.Mail.Ru
Obituary - Slowly We Rot (8719262008205) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Obituary - Slowly We Rot (8719262008205) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Obituary - Slowly We Rot (8719262008205) виниловая пластинка - фото 1
Obituary - Slowly We Rot (8719262008205) виниловая пластинка - фото 2
Obituary - Slowly We Rot (8719262008205) виниловая пластинка - фото 3
Obituary - Slowly We Rot (8719262008205) виниловая пластинка - фото 4
Obituary - Slowly We Rot (8719262008205) виниловая пластинка - фото 5
Obituary - Slowly We Rot (8719262008205) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Obituary
Альбом (сингл)
Slowly We Rot
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Obituary - Slowly We Rot (8719262008205) виниловая пластинка - фото 1
  • Obituary - Slowly We Rot (8719262008205) виниловая пластинка - фото 2
  • Obituary - Slowly We Rot (8719262008205) виниловая пластинка - фото 3
  • Obituary - Slowly We Rot (8719262008205) виниловая пластинка - фото 4
  • Obituary - Slowly We Rot (8719262008205) виниловая пластинка - фото 5
  • Obituary - Slowly We Rot (8719262008205) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636510
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Obituary - Slowly We Rot (8719262008205) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262008205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Obituary
Альбом (сингл)
Slowly We Rot
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Obituary - Slowly We Rot (8719262008205) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Internal Bleeding, Godly Beings, Til Death, Slowly We Rot, Immortal Visions, Gates To Hell, Words Of Evil, Suffocation, Intoxicated, Deadly Intentions, Bloodsoaked, Stinkupuss

Отзывы о товаре Obituary - Slowly We Rot (8719262008205) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262008205]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2019
Исполнитель
Obituary
Альбом (сингл)
Slowly We Rot
Версия издания
стандартное
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Развернуть
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание альбома: Internal Bleeding, Godly Beings, Til Death, Slowly We Rot, Immortal Visions, Gates To Hell, Words Of Evil, Suffocation, Intoxicated, Deadly Intentions, Bloodsoaked, Stinkupuss
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Obituary - Slowly We Rot (8719262008205) виниловая пластинка - по цене 3440 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...