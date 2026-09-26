Motorhead - Bomber (5414939641015) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Bomber
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 400 руб.
В наличии
Код товара: 636500
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3 400 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sanctuary
Barcode
[5414939641015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Bomber
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Motorhead - Bomber (5414939641015) виниловая пластинка
Новое переиздание классического альбома Bomber, третьей студийной работы группы Mot?rhead. оригинал появился в 1979 году и показал неплохой результат, добравшись до 12 позиции британского чарта и завоевав серебряный статус по продажам. А еще на альбоме впервые появились такие известные хиты, как «Bomber», «Dead Men Tell No Tales» и «Stone Dead Forever». Британская хард-рок группа Mot?rhead образовалась в 1975 году, а пик популярности пришел на первую половину 80-х годов. Группу часто называют родоначальницей таких направлений, как трэш-метал и спид-метал. В 2005 году коллектив был награжден премией Грэмми в номинации «лучшее исполнение в жанре метал»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sanctuary
Barcode
[5414939641015]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
1979
Исполнитель
Motorhead
Альбом (сингл)
Bomber
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Новое переиздание классического альбома Bomber, третьей студийной работы группы Mot?rhead. оригинал появился в 1979 году и показал неплохой результат, добравшись до 12 позиции британского чарта и завоевав серебряный статус по продажам. А еще на альбоме впервые появились такие известные хиты, как «Bomber», «Dead Men Tell No Tales» и «Stone Dead Forever». Британская хард-рок группа Mot?rhead образовалась в 1975 году, а пик популярности пришел на первую половину 80-х годов. Группу часто называют родоначальницей таких направлений, как трэш-метал и спид-метал. В 2005 году коллектив был награжден премией Грэмми в номинации «лучшее исполнение в жанре метал»
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Motorhead - Bomber (5414939641015) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3400 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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