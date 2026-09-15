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Magnum - Magnum II (8719262020252) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Magnum - Magnum II (8719262020252) виниловая пластинка

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Magnum - Magnum II (8719262020252) виниловая пластинка - фото 1
Magnum - Magnum II (8719262020252) виниловая пластинка - фото 2
Magnum - Magnum II (8719262020252) виниловая пластинка - фото 3
Magnum - Magnum II (8719262020252) виниловая пластинка - фото 4
Magnum - Magnum II (8719262020252) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Magnum
Альбом (сингл)
Magnum II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Magnum - Magnum II (8719262020252) виниловая пластинка - фото 1
  • Magnum - Magnum II (8719262020252) виниловая пластинка - фото 2
  • Magnum - Magnum II (8719262020252) виниловая пластинка - фото 3
  • Magnum - Magnum II (8719262020252) виниловая пластинка - фото 4
  • Magnum - Magnum II (8719262020252) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636465
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Magnum - Magnum II (8719262020252) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262020252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Magnum
Альбом (сингл)
Magnum II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Magnum - Magnum II (8719262020252) виниловая пластинка

Magnum II - второй студийный альбом рок-группы Magnum, вышедший в 1979 году. Переиздание 2021 года на 180-гр аудиофильском чёрном виниле содержит два бонус-трека. Британская рок-группа Magnum была основана в 1972 году и успешно просуществовала до 1995 (в 2001 году случился реюнион). За свою карьеру музыканты выпустили 16 студийных и 8 концертных альбомов, многие из которых имели значительный успех. Самыми популярными пластинками оказались On a Storytellers Night (1985 год) и Wings of Heaven (1988 год), которые получили золотой и серебряный статус соответственно.

Отзывы о товаре Magnum - Magnum II (8719262020252) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262020252]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Magnum
Альбом (сингл)
Magnum II
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Magnum II - второй студийный альбом рок-группы Magnum, вышедший в 1979 году. Переиздание 2021 года на 180-гр аудиофильском чёрном виниле содержит два бонус-трека. Британская рок-группа Magnum была основана в 1972 году и успешно просуществовала до 1995 (в 2001 году случился реюнион). За свою карьеру музыканты выпустили 16 студийных и 8 концертных альбомов, многие из которых имели значительный успех. Самыми популярными пластинками оказались On a Storytellers Night (1985 год) и Wings of Heaven (1988 год), которые получили золотой и серебряный статус соответственно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Magnum - Magnum II (8719262020252) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3440 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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