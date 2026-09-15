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Elton John - The Captain & The Kid (0602445055326) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Elton John - The Captain & The Kid (0602445055326) виниловая пластинка

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Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 1
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 2
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 3
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 4
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 5
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 6
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 7
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 8
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 9
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 10
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 11
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 12
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 13
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 14
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 15
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 16
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 17
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 18
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 19
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 20
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 21
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 22
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 23
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 24
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 25
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 26
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 27
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 28
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 29
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 30
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 31
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 32
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 33
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 34
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 35
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 36
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 37
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 38
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 39
Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 1
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 2
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 3
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 4
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 5
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 6
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 7
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 8
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 9
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 10
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 11
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 12
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 13
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 14
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 15
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 16
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 17
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 18
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 19
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 20
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 21
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 22
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 23
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 24
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 25
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 26
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 27
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 28
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 29
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 30
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 31
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 32
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 33
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 34
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 35
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 36
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 37
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 38
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 39
  • Elton John - The Captain &amp; The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - фото 40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 500 руб. 
Начислим 162 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636429
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Elton John - The Captain & The Kid (0602445055326) виниловая пластинка
4 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Elton John - The Captain & The Kid (0602445055326) виниловая пластинка

The Captain &amp;amp;amp;amp;amp;amp; The Kid - ремастированное переиздание двадцать восьмого студийного альбома певца и музыканта Элтона Джона, изначально выпущенного в 2006 году. Это его второй автобиографический релиз в соавторстве с Берни Топином. Он достиг 6-го места в Великобритании и 18-го в США. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле содержит буклет с текстами песен и фотографиями. Британский певец, композитор и пианист сэр Элтон Джон является самым успешным рок-музыкантом Великобритании. Продав за свою 50-летнюю карьеру более 250 млн пластинок, певец оказал огромное влияние на развитие софт-рока. Согласно журналу Rolling Stone Элтон Джон занимает 49 место в списке величайших исполнителей всех времен. Семь альбомов артиста занимали первые места в Billboard 200, 16 его синглов попадали в первую десятку, шесть из них поднимались на первое место. За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. В 1994 году Элтон Джон был введён в Зал Славы Рок-н-ролла.

Отзывы о товаре Elton John - The Captain & The Kid (0602445055326) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
The Captain &amp;amp;amp;amp;amp;amp; The Kid - ремастированное переиздание двадцать восьмого студийного альбома певца и музыканта Элтона Джона, изначально выпущенного в 2006 году. Это его второй автобиографический релиз в соавторстве с Берни Топином. Он достиг 6-го места в Великобритании и 18-го в США. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле содержит буклет с текстами песен и фотографиями. Британский певец, композитор и пианист сэр Элтон Джон является самым успешным рок-музыкантом Великобритании. Продав за свою 50-летнюю карьеру более 250 млн пластинок, певец оказал огромное влияние на развитие софт-рока. Согласно журналу Rolling Stone Элтон Джон занимает 49 место в списке величайших исполнителей всех времен. Семь альбомов артиста занимали первые места в Billboard 200, 16 его синглов попадали в первую десятку, шесть из них поднимались на первое место. За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. В 1994 году Элтон Джон был введён в Зал Славы Рок-н-ролла.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Elton John - The Captain & The Kid (0602445055326) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4500 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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