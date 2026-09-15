Elton John - The Captain & The Kid (0602445055326) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Elton John - The Captain & The Kid (0602445055326) виниловая пластинка
The Captain &amp;amp;amp;amp;amp; The Kid - ремастированное переиздание двадцать восьмого студийного альбома певца и музыканта Элтона Джона, изначально выпущенного в 2006 году. Это его второй автобиографический релиз в соавторстве с Берни Топином. Он достиг 6-го места в Великобритании и 18-го в США. Релиз представлен на черном 180-граммовом виниле содержит буклет с текстами песен и фотографиями. Британский певец, композитор и пианист сэр Элтон Джон является самым успешным рок-музыкантом Великобритании. Продав за свою 50-летнюю карьеру более 250 млн пластинок, певец оказал огромное влияние на развитие софт-рока. Согласно журналу Rolling Stone Элтон Джон занимает 49 место в списке величайших исполнителей всех времен. Семь альбомов артиста занимали первые места в Billboard 200, 16 его синглов попадали в первую десятку, шесть из них поднимались на первое место. За всю свою карьеру Элтон Джон продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. В 1994 году Элтон Джон был введён в Зал Славы Рок-н-ролла.
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