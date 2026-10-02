Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Elton John - Peachtree Road (0602445055333) виниловая пластинка
Peachtree Road - ремастированное переиздание студийного альбома певца Элтона Джона, изначально выпущенного в 2004 году.. Сэр Элтон Джон - британский певец, пианист и композитор, радиоведущий. Оказал заметное влияние на развитие лёгкого рока. Один из самых коммерчески успешных исполнителей 1970-х годов и один из самых успешных рок-исполнителей Великобритании. За всю свою карьеру он продал в США и Великобритании больше альбомов, чем любой другой британский соло-исполнитель. Он работал с поэтом-песенником Берни Топином с 1967 года, они сотрудничали на более чем 30 альбомах. На протяжении своей 50-летней карьеры Элтон Джон продал более 300 миллионов пластинок, что сделало его одним из самых продаваемых музыкальных исполнителей.
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