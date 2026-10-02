0602435725734, Bieber, Justin, Justice виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 0602435725734, Bieber, Justin, Justice виниловая пластинка
Студийный альбом 2021 года певца Джастина Бибера. В записи альбома участвовали такие музыканты как Халид, Chance the Rapper, the Kid Laroi, Доминик Файк, Daniel Caesar, Giveon, Beam, Burna Boy и Бенни Бланко. Бибер стал первым сольным артистом-мужчиной, который одновременно дебютировал на вершине Billboard Hot 100 (это сделал сингл Peaches) и Billboard 200 (и четвёртым в целом кому это удалось сделать после Тейлор Свифт, Арианы Гранде и группы BTS). Релиз представлен на двойном черном виниле. Джастин Дрю Бибер - канадский поп-R&B-певец, автор песен, музыкант, актёр. В 2008 году Скутер Браун ознакомился с его роликами на YouTube и позже стал его менеджером. Браун организовал для Бибера встречу с Ашером в Атланте. Вскоре Бибер стал артистом лейбла Raymond Braun Media Group (RBMG), совместного предприятия Брауна и Ашера, а ещё позже Эл-Эй Рид пригласил его в Island Records. Всего в мире продано более 100 миллионов экземпляров записей Бибера. В 2016 году на 58-й ежегодной церемонии вручения наград Грэмми двадцатиоднолетний Джастин получил премию в категории Лучшая танцевальная запись.
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Теги товара: Поп-музыка
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Теги товара: Поп-музыка
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