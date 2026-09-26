Fleetwood Mac - Blues Jam In Chicago (8718469536559) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Blues Jam In Chicago, Vol 1&2
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб.
В наличии
Код товара: 636334
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5 490 руб.
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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Blues Jam In Chicago, Vol 1&2
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Fleetwood Mac - Blues Jam In Chicago (8718469536559) виниловая пластинка
Blues Jam In Chicago, Vol 1&2 - результат рекординговой сессии, проходившей в начале 1969 года в Chess Records (Чикаго). В ней приняли участие как сами члены Fleetwood Mac, так и молодые британские блюзовые команды, а также множество известных блюзовых исполнителей из Чикаго. Fleetwood Mac начала свою деятельность в 1967 году. Группа неоднократно меняла жанры и состав, а потому её популярность продержалась вплоть до XXI века. Вначале команда исполняла исключительно блюз и блюз-роковые композиции, затем переключилась на рок, а с середины 70-х и по сей день в основном исполняет музыку в стиле поп-рок. Всего на счету команды 20 студийных альбомов, а так же масса концертных записей, сборников и синглов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2014
Исполнитель
Fleetwood Mac
Альбом (сингл)
Blues Jam In Chicago, Vol 1&2
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Carton Sleeve
Blues Jam In Chicago, Vol 1&2 - результат рекординговой сессии, проходившей в начале 1969 года в Chess Records (Чикаго). В ней приняли участие как сами члены Fleetwood Mac, так и молодые британские блюзовые команды, а также множество известных блюзовых исполнителей из Чикаго. Fleetwood Mac начала свою деятельность в 1967 году. Группа неоднократно меняла жанры и состав, а потому её популярность продержалась вплоть до XXI века. Вначале команда исполняла исключительно блюз и блюз-роковые композиции, затем переключилась на рок, а с середины 70-х и по сей день в основном исполняет музыку в стиле поп-рок. Всего на счету команды 20 студийных альбомов, а так же масса концертных записей, сборников и синглов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Fleetwood Mac - Blues Jam In Chicago (8718469536559) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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