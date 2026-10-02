Maroon 5 - It Won't Be Soon Before Long (0602547840356) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
It Won't Be Soon Before Long
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб.
В наличии
Код товара: 402520
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
5 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547840356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
It Won't Be Soon Before Long
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
If I Never See Your Face Again, Makes Me Wonder, Little of Your Time, Wake Up Call, Won't Go Home Without You, Nothing Lasts Forever, Can't Stop (Feat. Rae), Goodnight Goodnight, Not Falling Apart, Kiwi, Better That We Break, Back at Your Door
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
код для скачивания дополнительных материалов
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Maroon 5 - It Won't Be Soon Before Long (0602547840356) виниловая пластинка
Track List
|A1
|If I Never See Your Face Again
|A2
|Makes Me Wonder
|A3
|Little Of Your Time
|A4
|Wake Up Call
|A5
|Won't Go Home Without You
|A6
|Nothing Lasts Forever
|B1
|Can't Stop
|B2
|Goodnight Goodnight
|B3
|Not Falling Apart
|B4
|Kiwi
|B5
|Better That We Break
|B6
|Back At Your Door
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602547840356]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Maroon 5
Альбом (сингл)
It Won't Be Soon Before Long
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
If I Never See Your Face Again, Makes Me Wonder, Little of Your Time, Wake Up Call, Won't Go Home Without You, Nothing Lasts Forever, Can't Stop (Feat. Rae), Goodnight Goodnight, Not Falling Apart, Kiwi, Better That We Break, Back at Your Door
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
код для скачивания дополнительных материалов
Страна производитель
США
Track List
|A1
|If I Never See Your Face Again
|A2
|Makes Me Wonder
|A3
|Little Of Your Time
|A4
|Wake Up Call
|A5
|Won't Go Home Without You
|A6
|Nothing Lasts Forever
|B1
|Can't Stop
|B2
|Goodnight Goodnight
|B3
|Not Falling Apart
|B4
|Kiwi
|B5
|Better That We Break
|B6
|Back At Your Door
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Maroon 5 - It Won't Be Soon Before Long (0602547840356) виниловая пластинка – стоимость товара 5470 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Maroon 5 - It Won't Be Soon Before Long (0602547840356) виниловая пластинка