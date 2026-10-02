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Lee Konitz & Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Lee Konitz & Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка

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Lee Konitz &amp; Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка - фото 1
Lee Konitz &amp; Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка - фото 2
Lee Konitz &amp; Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка - фото 3
Lee Konitz &amp; Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка - фото 4
Lee Konitz &amp; Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка - фото 5
Lee Konitz &amp; Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Lee Konitz &amp; Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка - фото 1
  • Lee Konitz &amp; Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка - фото 2
  • Lee Konitz &amp; Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка - фото 3
  • Lee Konitz &amp; Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка - фото 4
  • Lee Konitz &amp; Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка - фото 5
  • Lee Konitz &amp; Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 176 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 402418
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Lee Konitz & Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка
5 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Lee Konitz & Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка

Lee Konitz & Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Lee Konitz & Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Blue Note
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Lee Konitz & Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Lee Konitz & Charlie Haden - Alone Together (0602508229015) виниловая пластинка - стоимость товара 5470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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