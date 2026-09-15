Top.Mail.Ru
Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка - фото 1
Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка - фото 2
Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка - фото 3
Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка - фото 4
Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка - фото 5
Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка - фото 6
Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка - фото 7
Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Evermore
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка - фото 1
  • Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка - фото 2
  • Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка - фото 3
  • Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка - фото 4
  • Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка - фото 5
  • Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка - фото 6
  • Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка - фото 7
  • Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 
Начислим 198 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599095
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка
5 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435651279]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Evermore
Жанр
Кантри
Трек-лист
willow, champagne problems, gold rush, tis the damn season, tolerate it, no body no crime ft. Haim, happiness, dorothea, coney island ft. The National, ivy, cowboy like me, long story short, marjorie, closure, evermore ft. Bon Iver, right where you left me (Bonus Tracks), it’s time to go (Bonus Tracks)
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: willow, champagne problems, gold rush, tis the damn season, tolerate it, no body no crime ft. Haim, happiness, dorothea, coney island ft. The National, ivy, cowboy like me, long story short, marjorie, closure, evermore ft. Bon Iver, right where you left me (Bonus Tracks), it’s time to go (Bonus Tracks)

Отзывы о товаре Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435651279]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Taylor Swift
Альбом (сингл)
Evermore
Жанр
Кантри
Трек-лист
willow, champagne problems, gold rush, tis the damn season, tolerate it, no body no crime ft. Haim, happiness, dorothea, coney island ft. The National, ivy, cowboy like me, long story short, marjorie, closure, evermore ft. Bon Iver, right where you left me (Bonus Tracks), it’s time to go (Bonus Tracks)
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: willow, champagne problems, gold rush, tis the damn season, tolerate it, no body no crime ft. Haim, happiness, dorothea, coney island ft. The National, ivy, cowboy like me, long story short, marjorie, closure, evermore ft. Bon Iver, right where you left me (Bonus Tracks), it’s time to go (Bonus Tracks)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Taylor Swift - Evermore (coloured) (0602435651279) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 5680 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...