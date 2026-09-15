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Wind & Fire Earth - Spirit (8719262024151) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Wind & Fire Earth - Spirit (8719262024151) виниловая пластинка

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Wind &amp; Fire Earth - Spirit (8719262024151) виниловая пластинка - фото 1
Wind &amp; Fire Earth - Spirit (8719262024151) виниловая пластинка - фото 2
Wind &amp; Fire Earth - Spirit (8719262024151) виниловая пластинка - фото 3
Wind &amp; Fire Earth - Spirit (8719262024151) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
EARTH, WIND & FIRE
Альбом (сингл)
SPIRIT
Жанр
Soul
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Wind &amp; Fire Earth - Spirit (8719262024151) виниловая пластинка - фото 1
  • Wind &amp; Fire Earth - Spirit (8719262024151) виниловая пластинка - фото 2
  • Wind &amp; Fire Earth - Spirit (8719262024151) виниловая пластинка - фото 3
  • Wind &amp; Fire Earth - Spirit (8719262024151) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 440 руб. 
Начислим 130 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 636315
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Wind & Fire Earth - Spirit (8719262024151) виниловая пластинка
3 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262024151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
EARTH, WIND & FIRE
Альбом (сингл)
SPIRIT
Жанр
Soul
Трек-лист
Getaway, On Your Face, Imagination, Spirit, Saturday Nite, Earth, Wind & Fire, Departure, Biyo, Burnin' Bush
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Wind & Fire Earth - Spirit (8719262024151) виниловая пластинка

Переиздание седьмого студийного альбома Earth Wind & Fire, вышедшего в 1976 году. Группа Earth Wind & Fire была образована в 1969 году в американском городе Чикаго. Их дебютный альбом вышел в 1971 году, однако настоящая популярность пришла к ним только к середине 70-х, когда музыканты заключили контракт с лейблом Columbia. Все диски Earth Wind & Fire c 1973 по 1979 год получили, как минимум, платиновый статус. Сингл 1975 года "Shining Star" возглавил американский хит-парад. Общие продажи альбомов группы составили 90 миллионов экземпляров по всему миру. Коллектив продолжает работу до сих пор.



Теги товара: Соул

Отзывы о товаре Wind & Fire Earth - Spirit (8719262024151) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
IAO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
IAO
Barcode
[8719262024151]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
EARTH, WIND & FIRE
Альбом (сингл)
SPIRIT
Жанр
Soul
Трек-лист
Getaway, On Your Face, Imagination, Spirit, Saturday Nite, Earth, Wind & Fire, Departure, Biyo, Burnin' Bush
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Переиздание седьмого студийного альбома Earth Wind & Fire, вышедшего в 1976 году. Группа Earth Wind & Fire была образована в 1969 году в американском городе Чикаго. Их дебютный альбом вышел в 1971 году, однако настоящая популярность пришла к ним только к середине 70-х, когда музыканты заключили контракт с лейблом Columbia. Все диски Earth Wind & Fire c 1973 по 1979 год получили, как минимум, платиновый статус. Сингл 1975 года "Shining Star" возглавил американский хит-парад. Общие продажи альбомов группы составили 90 миллионов экземпляров по всему миру. Коллектив продолжает работу до сих пор.


Теги товара: Соул
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wind & Fire Earth - Spirit (8719262024151) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3440 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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