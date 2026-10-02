Блок питания Zalman TeraMax II 750W (ZM750-TMX2)
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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 850 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 636005
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х13
Вес, кг.
3.1
Описание товара Блок питания Zalman TeraMax II 750W (ZM750-TMX2)
Серия PK-D сертифицирована по стандарту 80 PLUS Bronze, обеспечивая эффективность до 85 % при типичной нагрузке, сводя к минимуму избыточное тепловыделение и снижая затраты на электроэнергию. Конвертер DC-DC, разработанный для шин +3,3 В и +5 В, помогает добиться более точного регулирования напряжения и улучшить совместимость системы с компонентами следующего поколения. Разработан для стабильной работы и обеспечения постоянной выходной мощности в условиях окружающей среды с высокими температурами (вплоть до 40°C) и на высотах до 5000 м. над уровнем моря.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
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Серия PK-D сертифицирована по стандарту 80 PLUS Bronze, обеспечивая эффективность до 85 % при типичной нагрузке, сводя к минимуму избыточное тепловыделение и снижая затраты на электроэнергию. Конвертер DC-DC, разработанный для шин +3,3 В и +5 В, помогает добиться более точного регулирования напряжения и улучшить совместимость системы с компонентами следующего поколения. Разработан для стабильной работы и обеспечения постоянной выходной мощности в условиях окружающей среды с высокими температурами (вплоть до 40°C) и на высотах до 5000 м. над уровнем моря.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Блок питания Zalman TeraMax II 750W (ZM750-TMX2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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