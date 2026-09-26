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Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220)

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Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 1
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 2
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 3
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 4
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 5
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 6
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 7
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 8
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 9
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 10
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 11
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 12
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 13
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 14
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 15
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 16
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 17
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 18
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 19
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 20
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 1
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 2
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 3
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 4
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 5
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 6
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 7
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 8
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 9
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 10
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 11
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 12
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 13
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 14
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 15
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 16
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 17
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 18
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 19
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 20
  • Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 616977
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х10
Вес, кг.
1.8

Описание товара Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220)

Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220)



Теги товара: Немодульный

Отзывы о товаре Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220)




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Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Блок питания
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220)


Теги товара: Немодульный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Блок питания SilverStone SST-FX500-G 500W (G540FX500G00220) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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