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Блок питания MSI MAG A850GL (306-7ZP8A24-CE0) White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Блок питания MSI MAG A850GL (306-7ZP8A24-CE0) White

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Блок питания MSI MAG A850GL (306-7ZP8A24-CE0) White - фото 1
Блок питания MSI MAG A850GL (306-7ZP8A24-CE0) White - фото 2
Блок питания MSI MAG A850GL (306-7ZP8A24-CE0) White - фото 3
Блок питания MSI MAG A850GL (306-7ZP8A24-CE0) White - фото 4
Блок питания MSI MAG A850GL (306-7ZP8A24-CE0) White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
  • Блок питания MSI MAG A850GL (306-7ZP8A24-CE0) White - фото 1
  • Блок питания MSI MAG A850GL (306-7ZP8A24-CE0) White - фото 2
  • Блок питания MSI MAG A850GL (306-7ZP8A24-CE0) White - фото 3
  • Блок питания MSI MAG A850GL (306-7ZP8A24-CE0) White - фото 4
  • Блок питания MSI MAG A850GL (306-7ZP8A24-CE0) White - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717494
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х22х12
Вес, кг.
1.7

Описание товара Блок питания MSI MAG A850GL (306-7ZP8A24-CE0) White

Блок питания MSI MAG A850GL PCIE5 WHITE 850W обеспечивает стабильное функционирование высокопроизводительных компьютерных систем. Он имеет мощность 850 Вт, что позволяет обеспечить достаточную эффективность для работы требовательных к ресурсу сборок. Блок питания отличается от других моделей модульным дизайном с съемными кабелями. Это облегчает процесс установки и подключения, а также позволяет избежать ненужных проводов внутри корпуса. Блок питания также имеет защиту от перегрузок, перенапряжения, короткого замыкания и перегрева, что гарантирует безопасность работы системы.



Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Gold, 850W

Отзывы о товаре Блок питания MSI MAG A850GL (306-7ZP8A24-CE0) White




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
850
Сертификат 80 PLUS
Gold
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
4+4 pin
Питание видеокарты
6+2 pin
Разъемы SATA, шт
8
Тип системы охлаждения
активный
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Размер вентилятора(ов), мм
120
Страна производитель
Китай
Описание
Блок питания MSI MAG A850GL PCIE5 WHITE 850W обеспечивает стабильное функционирование высокопроизводительных компьютерных систем. Он имеет мощность 850 Вт, что позволяет обеспечить достаточную эффективность для работы требовательных к ресурсу сборок. Блок питания отличается от других моделей модульным дизайном с съемными кабелями. Это облегчает процесс установки и подключения, а также позволяет избежать ненужных проводов внутри корпуса. Блок питания также имеет защиту от перегрузок, перенапряжения, короткого замыкания и перегрева, что гарантирует безопасность работы системы.


Теги товара: 6+2 pin, 4 + 4 pin, ATX, Gold, 850W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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