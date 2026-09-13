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Характеристики
Тип товара
Блок питания
Назначение
для ПК
Форм-фактор
ATX
Мощность, Вт
1000
Сертификат 80 PLUS
Platinum
Отстегивающиеся кабели
да
Разъем питания материнской платы
20+4 pin
Разъем питания процессора
2 x 4+4 pin
Питание видеокарты
4х(6+2) + 16 pin
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723188
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Описание товара Блок питания Zalman ZM1000-ARX2 1000W
**Блок питания ZM1000-ARX2 1000W, 80Plus Platinum (KR/EU)**
Обеспечьте вашему компьютеру надёжное и стабильное питание с блоком питания ZM1000-ARX2 мощностью 1000 Вт. Сертификация 80Plus Platinum гарантирует высокую энергоэффективность и минимальные потери при преобразовании электроэнергии.
**Почему стоит выбрать ZM1000-ARX2?**
* **Высокая мощность:** 1000 Вт позволят обеспечить энергией даже самые требовательные компоненты вашего ПК.
* **Энергоэффективность:** сертификация 80Plus Platinum подтверждает, что блок питания эффективно использует электроэнергию, снижая расходы на электричество и тепловыделение.
* **Надёжность:** высококачественные компоненты и продуманная конструкция обеспечивают стабильную работу и долгий срок службы.
* **Совместимость:** модель KR/EU подходит для использования в большинстве регионов, что делает её универсальным решением для вашего компьютера.
С блоком питания ZM1000-ARX2 ваш ПК будет работать стабильно и без перебоев. Инвестируйте в надёжность и производительность — выбирайте ZM1000-ARX2!
**Блок питания ZM1000-ARX2 1000W, 80Plus Platinum (KR/EU)**
Обеспечьте вашему компьютеру надёжное и стабильное питание с блоком питания ZM1000-ARX2 мощностью 1000 Вт. Сертификация 80Plus Platinum гарантирует высокую энергоэффективность и минимальные потери при преобразовании электроэнергии.
**Почему стоит выбрать ZM1000-ARX2?**
* **Высокая мощность:** 1000 Вт позволят обеспечить энергией даже самые требовательные компоненты вашего ПК.
* **Энергоэффективность:** сертификация 80Plus Platinum подтверждает, что блок питания эффективно использует электроэнергию, снижая расходы на электричество и тепловыделение.
* **Надёжность:** высококачественные компоненты и продуманная конструкция обеспечивают стабильную работу и долгий срок службы.
* **Совместимость:** модель KR/EU подходит для использования в большинстве регионов, что делает её универсальным решением для вашего компьютера.
С блоком питания ZM1000-ARX2 ваш ПК будет работать стабильно и без перебоев. Инвестируйте в надёжность и производительность — выбирайте ZM1000-ARX2!
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